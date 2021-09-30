Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Son yazacağımızı baştan yazalım…
Bir genel seçim anketi yapılmış hem de bir muhalefet partisi tarafından.
Belki şaşıracaksınız ama biz şaşırmadık!
UBP bir sonraki partiden tam 10 puan önde gözüküyor…
Hem de parti içindeki kurultay kavgalarına rağmen!
Arkadan da diğer muhalefet partileri geliyor…
Önümüzdeki süreçte fark kapanır mı bilemeyiz ama bu durum bile artık okullarda ders kitaplarına alınmalıdır!
Takdir ettiğimizden filan değil…
Sorgulansın, tartışılsın, en fazla eleştirilen bir siyasi parti nasıl oluyor da tepeden indirilemiyor diye!
Doğrudur, UBP menfaat partisidir, devlet kaynaklarını eşe dosta peşken çeken bir partidir ama bununla birlikte artık seçmen kitlesinin de sorgulanması, olaya toplumsal değil de bireysel yaklaşıldığının artık kaçınılmaz noktalara kadar geldiğinin analiz edilmesi gerekir!
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UBP eğer yapılırsa 31 Ekim’de kurultay yapacak, yeni yönetimini belirleyecek ama bu sadece yine bu partinin sorunu olmaktan çoktan çıkmıştır…
Kurultay nedense UBP’den daha ziyade diğer siyasi partileri daha fazla ilgilendiriyor olsa gerek bizim bile günü içinde aldığımız soruların başında kurultay tahminleri geliyor…
UBP geçen kurultayda çok tartışılan hatta hala tartışılan olaylı bir kurultay yaşadı ya!
Birçoğunda yine aynı beklenti var…
Ve yığınla senaryo çiziliyor!
Bir kere dünya yarılıp da içine girmezsek, ya da büyük bir doğal afet yaşanmazsa, vakalar tavan yapıp üst kurul aksi kararlar almazsa UBP kurultayının genel seçimlerden önce yapılması kesinleşmiştir…
Sucuoğlu ve Taçoy’un ilk iki sırayı alacağı kesin gibi görülüyor!
Bu arada Saner’in yakınları Sucuoğlu için algı operasyonları yapıldığını iddia ederken, ikinci tura Taçoy’un değil kendi adaylarının kalacağını iddia ediyor ama hiçbiri de ilk turdan biter diyemiyor…
Bir muhalefet parti yetkilisi de Saner ilk turda seçimsiz genel başkanlığa getirildiği için yine bu kurultayda da Ankara tarafından destekleneceğini öne sürüyor!
Gerçekten de genel seçimlerde bile olmayan heyecan UBP kurultayında yaşanacak…
Hangi birinin kazanması bizim için önemli değil de, bu kadar çalkantılar ve müdahaleler yaşayan bir partinin yine ilk seçimde birinci parti olmayı garanti altına alması tam da gülelim mi ağlayalım mı cinsinden!
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Asya bebeğin Güney’de tedavi altına alınmasına tepkiler gayet doğaldır ama kamuoyunun bu konuda olgun davrandığını, önemli olanın siyaset değil de sağlık olduğunun idrakine varması da az buz bir şey değildir.
Bu arada Ünal Üstel’in dünkü açıklaması da epey manidardır!
Üstel diyor ki;
Asya bebeğin nerede tedavi olacağı önemli değildir…
Tabi ki sağlık ön plandaysa buna katılmamak olanaksız!
Ama Üstel, Türkiye’ye yapılar eleştirileri de savunmak adına bu konuda eleştiri yapanlara sitem etti…
İşte bizim siyasilerin en büyük hatası da burada yatıyor!
Bu konuda kimsenin Türkiye’yi filan eleştirdiği yok…
Asıl eleştirilen ise yine Ünal beyin de içinde bulunduğu hükümettir!
UBP özellikle son yıllarda Ankara ile ilişkiler konusunda kendilerinden başkasının başarı şansı olmadığını söyleyip bundan siyasi rant elde etmeye çalıştıysa işte Asya bebek konusunda da Ankara ile ilişkileri bu konuda rayına oturtamamış ve Kıbrıs Türkünün sağlık konusunda sahipsiz kaldığı imajı ortaya çıkmıştır…
Umarız kulaklarına küpe olur!
MESAJ KUTUSU
Sayın Hüseyin AMCAOĞLU, siz Gönyeli belediye başkan adaylığının hesaplarını yaparken ansızın hatta birilerinin girişimiyle UBP’nin Lefkoşa Belediyesi Başkan adaylığı teklifi alabilirsiniz. Zira ilahlar devreye girdi sınırsız sponsorluk desteği konuşulmaya başlandı bile…
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Sayın Enver ÖZTÜRK, LAÜ Yönetim Kurulu Başkanı olarak şoför ve sekreter talep etmenizde yasal olarak bir engel yok ama yine de ilk olduğu için tepki topladı. Yeni bir siyasi zihniyet olarak ha keşke böyle bir talepte bulunmasaydınız.
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Sayın Ersan SANER, yapılan son ankete göre Pazar günü seçim olsa partiniz en az 10 puan farkla yine birinci parti konumunda bulunuyor. Bakalım bunu kurultayda lehinize çevirebilecek misiniz? Bazıları da ikinci tura kalın gerisi kolay demeye başladı, haberiniz olsun istedik!
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Sayın Erdinç KÜÇÜKUNCULAR, Lefkoşa’nın en müstesna bölgesinde kurduğunuz alışveriş çadırı artık çadır olmaktan çoktan çıktı ve görüntü kirliliği yaratmaya başladı. En kısa zamanda çadırı oradan kaldırmanız bekleniyor zira bölge halkı tepki mesajları göndermeye başladı…
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Sayın Narin Ferdi ŞEFİK, aşısız kişilerin mahkemelere sokulmaması ve izne çıkarılması kararı ilk bakışta kulağa hoş geliyor ama onların işte değil de evde oturarak maaş çekmesi konusu epey tartışma konusu oldu. Aşı olanlar da buna tepki göstermeye başladılar…
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Sayın Emir AKYILLAR, Çevre Koruma Dairesi Müdürü olarak maske kullanımının yoğunlaşması nedeniyle bunların doğada çözünürlükleri konusu da artık tartışma konusu olmaya başlandı. Daire olarak bu konuda her hangi bir proje üretmek sorumluluklarınız arasına girdi…
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Sayın Faiz SUCUOĞLU, kimisi algı kimi de doğal dese de örgüt başkanlığı seçim sonuçlarına göre de kurultaydan birinci çıkacağınızın kesinleştiği herkesin ortak noktası oldu. Ama yine de seçimlerde bir hinlik olabileceğini de bir yerlere yazmak gerekiyor değil mi?
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Sayın Koral ÇAĞMAN, özellikle kırsal bölgelerden bazı kişilerin engelli maaşının hiçbir gerekçe göstermeden kesildiği yönünde şikayet mesajlarınız geliyor. Bir ekip kurarak şikayetleri değerlendirmeniz ve gereğini yapmanız isteniyor…
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Sayın Yusuf KISA, baskı fiyatları tavan yapınca siz de artık gazete sayfalarını azaltma kararı almışsınız. Doğrusunu yaptınız çünkü böyle giderse ülkede yazılı olarak tek bir gazete bile lalın hayatında olmayacak…
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Sayın Fikri ATAOĞLU, genel seçimlerde Lefkoşa’dan ikinci sırada kontenjan adayınız olacak ünlü bir isimle kendi ofisinde söz kestiğinizi öğrendik. Eşi şiddetle kabul etmemesi için baskı yapıyor bakalım ipi kim göğüsleyecek!
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Sayın Önder SENNAROĞLU, yeni yasama döneminde milletvekillerinin bireysel değil de toplumsal konulara ağırlık vermesini talep ettiğiniz ama bu çağrıya kimsenin uymayacağını pek ala siz de biliyorsunuz değil mi? Siz nisabı sağlayın bize o da yeter!