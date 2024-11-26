Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Yaşandığı Gibi” adlı kitabının üçüncü cildini, bugün Merkez Lefkoşa’da düzenlenen etkinlikte tanıttı.

2001 ile 2009 yılları arasında Akıncı’nın siyasi yaşamını konu alan kitabın tanıtım etkinliğine Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, CTP Girne milletvekili Fikri Toros, Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı dönemindeki yakın çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Etkinliğin açılış konuşmalarını Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Akıncı döneminde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı olarak görev yapan akademisyen Gürdal Hüdaoğlu gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından Akıncı, kitabını imzaladı.

-Akıncı

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2001 ile 2009 yılları arasındaki siyasi dönemini konu alan “Yaşandığı Gibi” adlı kitabın tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, her şeyi en objektif biçimde kaleme almaya çalıştığını söyledi.

Eğrisiyle, doğrusuyla yaşananları bu kitaba yazdığını belirten Akıncı, kitabı yazmasının asıl nedeninin ise geçmişten ders alarak geleceğe doğru yol alınması olduğunu vurguladı. Bu anlamda bu kitapların büyük yararı olacağını ifade eden Akıncı, “Bizim yaşadıklarımız aslında bir nevi toplumun da yansımasıdır” dedi.

Toplumun gelişmişlik veya tökezleme sürecinde yaşanmışlıkları bilerek bunlardan ders çıkarılacağına inanç belirten Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığında görev yaptığı 2010-2015 yılları arasındaki süreci konu alacak olan dördüncü cildi de en kısa sürede kaleme alacağını açıkladı.

Basın-Sen Başkanı, Gazeteci Ali Kişmir’in 10 yıl ağır hapis cezası istemiyle yargılanmak istenmesini de eleştirdi.

Bugün halen kendisiyle yakın çalıştığı için Türkiye’ye giremeyen kişilerin olduğunu dile getiren Akıncı, “Bunu düşününce hangi büyük badireler altında düzen değiştirme mücadelesi verdiğimizi anlamak daha da mümkün” dedi.

Konuşmasının sonunda kitabın yazılmasında emeği geçenlere, ailesine ve Kıbrıs Türk halkına teşekkür eden Mustafa Akıncı, “Gerek belediye başkanlığında, gerekse milletvekilliği, hükümet ortaklığı, parti başkanlığı ve son olarak da Cumhurbaşkanlığı makamında bana hizmet etme yetkisini veren halkıma teşekkür ediyorum” dedi.

-Hüdaoğlu

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görev yaptığı süreçte Cumhurbaşkanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten akademisyen Gürdal Hüdaoğlu da “Yaşandığı Gibi” adlı kitabın tanıtım etkinliğinde konuşma yaptı.

Kitabın üç serisinin de arşivcilik anlamında çok güçlü metinler olduğunu dile getiren Hüdaoğlu, “Bu kitapların her satırında bütünlüklü siyasal anlatı içerisinde detayları atlamayan bir titizlik vardır” dedi. Bir siyasetçinin anı yazmasının sadece yarına bir hatıra bırakarak geçmişi yad etmesi biçiminde yorumlanması halinde bunun bir değer kazanmayacağını vurgulayan Hüdaoğlu, “Onu daha da değerli kılan şey aslında siyasetçinin henüz anılarını yazmaya başlamadığı, siyaseti icra ettiği dönemde bir gün anılarını yazabilecek kadar alnı ak, yürüyebilme bilincini yansıtmasıdır” dedi.

“Yaşandığı Gibi” adlı kitabın toplam üç ciltten oluştuğunu ve bu ciltlerin Kıbrıslı Türklerin siyasi hayatının 50 yılına ışık tutan kitaplar olduğunun altını çizen Hüdaoğlu, bu eserlerin aynı zamanda toplum hafızasına bir çağrı yaptığını da dile getirdi.