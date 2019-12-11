Akıncı’nın 4 Boyutlu Başarısızlığı

2015’te Dört Boyutlu Siyaset denmişti gururla.
Sözler verilmiş, vaatler edilmişti.
“Çözüm Odaklı Siyaset”.
“Toplumsal Konulara Duyarlılık”
“Türkiye ile karşılıklı Saygı”
“Bağımsız Tarafsız Cumhurbaşkanı”
Başlıkların tümü de hayli iddialı idi.
Akıncı gelecek, herşeyi çözecekti.
Ne Kıbrıs konusu kalacaktı çözümsüz.
Ne Türkiye ile ilişkiler .
Ne yolsuzluk, ne de toplumsal sorun.
Ancak aradan 4.5 yıl geçti.
Sonuç sadece hüsran, sadece hayal kırıklığı.
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“Çözüm Odaklı Siyaset”.
Maalesef olmadı.
Hatta bu konuda “son deneme” diyerek havlu bile attı.
Ancak şimdilerde unutmuş gibi herşeyi.
İflahlar kesiliyor bir toplantı düzenlenmesi için.
Sonuç?
Berlin – Lefkoşa hattında muhteşem bir hayal kırıklığı.
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“Toplumsal Konulara Duyarlılık”
Hani partilerin içi ile değil, toplumun içi ile ilgilenecekti.
Hani Cumhurbaşkanlığı’ndaki 40 uzman raporları ile hükümete öncülük edilecekti.
Hani Kamu Hizmeti Komisyonu demokratikleşecekti.
Hani yolsuzluklarla ilgilenmek boynun borcu idi.
Ama Cumhurbaşkanlığı uzman raporlarını kimsecikler göremedi.
Kamu Hizmeti Komisyonu demokratikleştirilmedi.
Yolsuzluklarla hiç alakadar olunmadı.
E hani nerede toplumsal konulara duyarlılık boyutu?
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“Türkiye ile karşılıklı Saygı”
Nerede çatışmacı değil uzlaşmacı ilişki?
Hani Anavatan sevgisi yüreğinizde kalacak ve kardeş olacaktınız.
Mustafa Akıncı, hem çatıştı hem de uzlaşmacı olmadı.
Türkiye ile ilişkileri siyasi mülahazalara endeksledi.
Peki nerede bu iddialı boyut?
Yandı bitti kül oldu.
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“Bağımsız Tarafsız Cumhurbaşkanı”
Bağımsız ve tarafsız bir yol izlenecekti.
Hayatın tüm renkleri kucaklanacaktı.
Herkese eşit davranılacaktı.
Saraydaki tüm danışmanlar TDP’Lİ.
Saraydaki tüm bürokratlar TDP’Lİ.
TDP topyekün varsa nerede tarafsızlık?
Her yer TDP ise nerede bağımsızlık.
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Uzatmaya gerek yok.
Mal meydanda.
Çökmüş bir Dört Boyutlu Siyaset.
Yerine gelmemiş vaatler.
Ancak siyasetçinin yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır.
Ya da tam tersi.
Yapmadıkları, yine yapmayacağının garantisidir.
Şimdi ne demeli?
4 Boyutlu Siyasette, 4 Boyutlu Başarısızlık diyebilir miyiz?
Evet, diyebiliriz.