banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107922
ALTIN
274.765
DOLAR
5.8111
STERLİN
7.6562
EURO
6.4454

Akıncı’nın 4 Boyutlu Başarısızlığı

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

11 Aralık 2019, 08:20

2015’te Dört Boyutlu Siyaset denmişti gururla.

Sözler verilmiş, vaatler edilmişti.

“Çözüm Odaklı Siyaset”.

“Toplumsal Konulara Duyarlılık”

“Türkiye ile karşılıklı Saygı”

“Bağımsız Tarafsız Cumhurbaşkanı”

Başlıkların tümü de hayli iddialı idi.

Akıncı gelecek, herşeyi çözecekti.

Ne Kıbrıs konusu kalacaktı çözümsüz.

Ne Türkiye ile ilişkiler .

Ne yolsuzluk, ne de toplumsal sorun.

Ancak aradan 4.5 yıl geçti.

Sonuç sadece hüsran, sadece hayal kırıklığı.

*****

“Çözüm Odaklı Siyaset”.

Maalesef olmadı.

Hatta bu konuda “son deneme” diyerek havlu bile attı.

Ancak şimdilerde unutmuş gibi herşeyi.

İflahlar kesiliyor bir toplantı düzenlenmesi için.

Sonuç?

Berlin – Lefkoşa hattında muhteşem bir hayal kırıklığı.

*****

“Toplumsal Konulara Duyarlılık”

Hani partilerin içi ile değil, toplumun içi ile ilgilenecekti.

Hani Cumhurbaşkanlığı’ndaki 40 uzman raporları ile hükümete öncülük edilecekti.

Hani Kamu Hizmeti Komisyonu demokratikleşecekti.

Hani yolsuzluklarla ilgilenmek boynun borcu idi.

Ama Cumhurbaşkanlığı uzman raporlarını kimsecikler göremedi.

Kamu Hizmeti Komisyonu demokratikleştirilmedi.

Yolsuzluklarla hiç alakadar olunmadı.

E hani nerede toplumsal konulara duyarlılık boyutu?

*****

“Türkiye ile karşılıklı Saygı”

Nerede çatışmacı değil uzlaşmacı ilişki?

Hani Anavatan sevgisi yüreğinizde kalacak ve kardeş olacaktınız.

Mustafa Akıncı, hem çatıştı hem de uzlaşmacı olmadı.

Türkiye ile ilişkileri siyasi mülahazalara endeksledi.

Peki nerede bu iddialı boyut?

Yandı bitti kül oldu.

*****

“Bağımsız Tarafsız Cumhurbaşkanı”

Bağımsız ve tarafsız bir yol izlenecekti.

Hayatın tüm renkleri kucaklanacaktı.

Herkese eşit davranılacaktı.

Saraydaki tüm danışmanlar TDP’Lİ.

Saraydaki tüm bürokratlar TDP’Lİ.

TDP topyekün varsa nerede tarafsızlık?

Her yer TDP ise nerede bağımsızlık.

*****

Uzatmaya gerek yok.

Mal meydanda.

Çökmüş bir Dört Boyutlu Siyaset.

Yerine gelmemiş vaatler.

Ancak siyasetçinin yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır.

Ya da tam tersi.

Yapmadıkları, yine yapmayacağının garantisidir.

Şimdi ne demeli?

4 Boyutlu Siyasette, 4 Boyutlu Başarısızlık diyebilir miyiz?

Evet, diyebiliriz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim