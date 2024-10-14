Projenin, drag ve motor yarışlarına imkan sağlayacak ilk etabının bir yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin tüm ülkeye hizmet verecek çok amaçlı spor tesisi için ilk adımı attığı bildirildi.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre adının “Heyecan Park” olması kararlaştırılan alan Akıncılar-Kırklar köy yoluna yapılacak.

Çocukların ve gençlerin, güvenli şekilde adrenalin sporlarını yapmasına, bu tür sporların dünyada olduğu gibi parkurlarda kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesine olanak sağlamak amacıyla hayata geçirilecek projenin tamamı 303 bin metrekarelik alana yapılacak.

Projenin birinci etabında, 51 bin 500 metrekare (1200 metre uzunlukta 42 metre genişlikte) yarış pist alanı ve dönüş yolu, 14 bin metrekarelik ikinci etapta seyirci tribünü ve otopark alanı yapılacak ve üçüncü etapta ise çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek.

Projenin, drag ve motor yarışlarına imkan sağlayacak ilk etabının bir yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor. Aynı etapta yürüyüş parkurları, doğal yaşam alanları da yaratılacak.

“Heyecan Park”; oto drag yarışları, power drift yarışları, rally seyirci özel etapları, time attack ve rally cross, moto drag yarışları, moto cross yarışları, ATV ve UTV parkurları, RC araba ve uçak yarışları, BMX bisiklet yarışları, klasik otomobil sergi ve yarışları, ileri sürüş teknikleri eğitimleri, trafik eğitim parkurları, yürüyüş alanları, bisiklet parkurları, festival alanları ve yeşil alanlardan oluşacak.