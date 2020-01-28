banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120150
ALTIN
301.572
DOLAR
5.9390
STERLİN
7.7466
EURO
6.5431

Akıncı nerede geç kaldı

BAŞYAZI
Türkiye

BAŞYAZI

28 Ocak 2020, 08:53

Kıbrıs Manşet’in “Tatar Tehlikeli Virajda” başlıklı dünkü başyazısının son satırı olarak, “geç kalma noktasında, yarın meşhurdur” cümlesi arşivlerde yerini aldı.

2020 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin başlamasının arifesinde, Kıbrıs manşet olarak bugün soruyoruz,

2015’te Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve halen görevini sürdüren Mustafa Akıncı, nerede geç kaldı?

İlk nokta ve belki de en önemlisi, Mustafa Akıncı, “herkesin Cumhurbaşkanı olabilme” de geç kaldı.

Geç kaldı yorumu iyimser bile durmakta belki.

Daha da iddialı olanı bir diğer yorum ise, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2015 seçimleri öncesindeki açıklamalarına inat, “herkesin Cumhurbaşkanı olmayı” istememiş veya tercih etmemiş olmasıdır.

Ki bu tercih Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın önceki seçimlere “bağımsız” ! aday olarak katılmasının siyasi bir aldatmacadan ibaret olduğunun da bir kanıtı olarak siyasi tarihimizde yerini almış durumda.

“Bağımsız” ! aday olarak katıldığı ve kazandığı seçimlerin ardından geçen 5 yıllık sürede Mustafa Akıncı, partisiz ya da diğer bir ifade ile partiler üstü bir Cumhurbaşkanı profilinden uzak bir çizgide durdu.

Tercihini bu yönde kullandı.

Ve yine bir Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, Mustafa Akıncı’nın en büyük iki açmazı, bağımsız aday olmanın gereklerine göre bir duruş sergilememesi ve “herkesin Cumhurbaşkanı olabilme” noktasında özellikle kendisine oy veren sağ seçmen üzerinde hayal kırıklığı yaratması.

Peki, açmazlarından öte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın çıkmazları neler?

En önemlisi, sürdürdüğü siyaseti Türkiye karşıtlığı veya daha masum ifadesi ile Türkiye’yi “bir mücadele alanı” olarak siyasi duruşunun ana öznesi olarak kurgulaması.

Üstelik, Rum tarafının da önünde tutarak.

Bir diğeri ise, politik olarak tek bir noktanın kısaca çözüm enstrümanın ötesine geçmemesi veya geçememesi.

Kıbrıs Türk solu içerisinden bile “duygularının esiri” olarak görüşme masasını yorumladığına dair eleştirilere bile kulak asmadan Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin uzlaşmaz tavrını görmezden gelerek hatta Kıbrıs Türkü’nün de gözünden kaçırarak “umut siyasetini” inatla sürdürme eğiliminde olan bugünün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaklaşan seçimlerde işi pek de kolay değil.

Geç kaldığı noktalarda ise artık kendisini yeniden ifade etme şansı da zaman engeline takılmakta.

“Umut siyaseti” ile duygular ile hareket etmenin de zaman kaybından ibaret olduğunu bugün daha iyi anlıyor, Kıbrıs Türk kamuoyu.

Ve çözüm siyasetinden vazgeçilmesini istemeyen kesimlerin bile artık bugün “ayakları yere basan müzakerelere dair yeni bir açılımı” toplumsal bir gereklilik olarak gördüğü de tüm çıplaklığı ile ortada.

Çok da uzağa gitmeden Crans Montana ve Berlin toplantılarının sonuçları henüz belleklerde taze iken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın elinde kalan tek siyasi enstrüman olan koşulsuz “çözüm siyasetinin” başarıya ulaşma olasılığının artık pek mümkün olmadığı da Kıbrıs Türk solu başta olmak üzere tüm kesimlerce bugün kabul edilmekte.

Kıbrıs sorununa dair anketlerde sorulan sorulara verilen cevaplar ve toplumsal eğilim ise söz konusu olgunun en büyük göstergesi.

Daha açık bir ifade ile bugün Kıbrıs’ın kuzeyinde çözüm isteyenlerin sayısı azalmamış olsa bile olası bir çözüm için tarafların anlaşacağına inananların sayısı günden güne azalmakta.

Tam da bu noktada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın elinde kalan tek siyasi argüman olan “çözüm enstrümanın” seçimlerde başarılı olabilmesi için yeterli olmadığının da en güçlü kanıtı.

Kıbrıs Türk kamuoyunun büyük çoğunluğun, oy versin veya vermesin Mustafa Akıncı’dan en önemli beklentisi ise seçimi kazanmak uğruna toplumu en kaba açıklaması ile sağcı/solcu diye ortadan ikiye bölecek siyasi oyunları devreye sokacak olanlara ve basit ifadesi ile aramızda dolaşan Paul Joseph Goebbels’in ruhuna hareket alanı tanımaması.

Ve 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleri arifesinde Mustafa Akıncı’nın en büyük rakibi kendi açmazları ve çıkmazları olacağı şimdiden ortada.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim