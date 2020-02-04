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Akıncı Düşüşte

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

04 Şubat 2020, 08:24

Mustafa Akıncı nerede hata yaptı?

Hatası Türkiye’ye sert duruş göstermek miydi?

Değildi çünkü halk nezdinde itibar gördü.

Kıbrıslı’nın hakaret ve aşağılanma hassasiyeti yüksek.

Bunu sağır sultan da biliyor zaten.

Ancak kendi içinde tutarlı olan bu propaganda handikaplı idi.

Çünkü Türkiye’ye sert duruş göstermek Türkiye’ye“işine bak” demek değildi.

Türkiye’yi ötekileştirmek de değildi.

Halkın nezdinde karşılık bu değil yani.

Bu coğrafyada Türkiye’ye can verilir, ama Türkiye baskısı sevilmez.

Bu çok basit bir gerçek idi.

İşte Akıncı bu noktada hata yaptı.

*****

Akıncı, Türkiye’ye mesafe koyarak farketmeden Türkiye’den uzaklaştı.

Kendini “Türkiye’yi istemeyik”diyen çembere hapsetti.

Halbuki bu cenahın etkisi ve gücü ne?

Şimdilerde bu noktadan geri dönüş hesaplanıyor.

Ancak artık köprü geçildi.

Tufan Erhürman gibi bir aday da var artık.

Şu noktadan sonra hangi oy konsolide edilebilir?

Şu noktadan sonra hangi teğet geçiş makul görünebilir?

Kanaat Akıncı’nın sosyal medyadaki akıntıya kapıldığı.

Ancak bu akıntı şimdi Erhürman ile dinginleşti.

Federasyon ise federasyon.

Sol görüş ise sol görüş.

Üstüne üstlük Türkiye ile kavga etmeyen bir aday.

Üstüne üstlük geride CTP gibi bir örgüt.

******

Evet görünen köy kılavuz istemiyor.

Akıncı 2.tura çıkmayı zorlayacak.

Hala atbaşı 3 isimden birisi.

Ancak 2.tur artık garanti değil.

İvmenin yükselmesi gereken konjonktürde ivmesi aşağıda.

Tatar’ın UBP oylarını konsolide etmesi ile.

Konfederatif görüşü yanına alması ile işi iyice zorlaşır.

Bu yüzden Erhürman-Akıncı 2.Tur görüşü artık muğallak.

Atmosfer Erhürman-Tatar havasına doğru ilerliyor.

Yani ne diyorum?

Akıncı erken kalktı, çabuk yoruldu diyorum.

Ve Türkiye ile ilgili hayati bir hata yaptı.

Geri dönüş mümkün mü bu hatadan?

Zannetmiyorum.

Çünkü zaman Akıncı lehine ilerlemiyor.

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