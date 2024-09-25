AKEL, İsrail’in Lübnan’daki saldırısını kınayan bir açıklama yaptı.

Haravgi gazetesine göre, AKEL, yüzlerce kişinin ölümüne neden olan İsrail’in Lübnan’a yönelik barbar saldırısını kınadı.

Lübnan halkına yönelik dayanışmasını dile getiren AKEL, dünyada uluslararası hukuka saygı, barış ve derhal ateş kesin sağlanmasını isteyenlerle seslerini birleştirdiklerini ifade etti.

Bölgede, Amerikan birliklerinin toplanmasının, endişeleri ve tehlikeleri yoğunlaştırdığını ifade eden AKEL, adadaki İngiliz üslerinin de İsrail’in savaş operasyonlarına müdahil olmasının, ülke ve halk için tehlikeler yarattığına dikkat çekti.

AKEL, üslerin savaşa müdahil olması ve ülke için yaratılan tehlikeler konusunda İngiltere hükümetine net mesajlar vermesi için hükümete de çağrıda bulundu.

AKEL açıklamasında ayrıca Filistinlilerin soykırımı ve Lübnan’a saldırıları nedeniyle İsrail’i kınaması konusunda da hükümete çağrı yaptı.