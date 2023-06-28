Hristodulidis ile Dimitriu Brüksel’de olacak Hristodulidis ile Dimitriu Brüksel’de olacak

Alithia gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, bu akşam düzenlenecek bir etkinlik çerçevesinde sol kesim ve ilerici dinamiklere yönelik açılımda bulunarak birlikte yürüme çağrısında bulunacağını yazdı.

TAK