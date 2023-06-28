Alithia gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, bu akşam düzenlenecek bir etkinlik çerçevesinde sol kesim ve ilerici dinamiklere yönelik açılımda bulunarak birlikte yürüme çağrısında bulunacağını yazdı.
TAK
Alithia gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, bu akşam düzenlenecek bir etkinlik çerçevesinde sol kesim ve ilerici dinamiklere yönelik açılımda bulunarak birlikte yürüme çağrısında bulunacağını yazdı.
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