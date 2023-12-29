AKEL, Almanya’da yargılanma süreci devam eden Kenan Ayaz’ın avukatının yaptığı suç duyurusunun oldukça ciddi olduğunu belirterek konunun açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

Haravgi gazetesi AKEL’in Güney Kıbrıs’ın, yargılanmak üzere Almanya’ya iade ettiği terör örgütü PKK üyesi 49 yaşındaki Kenan Ayaz’ın savunma avukatının şikayetleri üzerine yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre AKEL açıklamasında, şu anda yargı süreci Almanya’da devam eden Kenan Ayaz’ın savunma grubu tarafından kullanılan bilgisayarın çalınması konusunda Ayaz’ın avukatı tarafından yapılan suç duyurusunun oldukça ciddi olduğunu belirtti.

AKEL, adil yargılanma hakkına bağlı olarak olayın aydınlatılması amacıyla ilgili bakanlığın Almanya’daki makamlara yönelik girişimlerde bulunması için hükümete çağrıda bulundu.

AKEL açıklamasında ayrıca Kenan Ayaz’ın davasının “her Kıbrıslı demokratı ilgilendirdiğini çünkü bir yandan Kürtlerin özgürlükleri ve hakları için mücadele eden bir kişinin siyasi kovuşturulmasını teşkil ettiğini diğer yandan ise Kürt hareketine karşı yoğunlaşan kovuşturulmalarda Türkiye ile Avrupa hükümetlerinin iş birliğini ortaya koyduğunu” savundu.