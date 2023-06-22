AKEL, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önceki gün gerçekleştirdiği ve seçilmesinden sonraki ilk yüz gününü değerlendirdiği basın açıklamasında, Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerine eleştirilerde bulundu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, AKEL’den yapılan açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “Crans Montana’da yaşanan başarısızlık sonrasında Kıbrıs sorununun ne kadar kritik bir duruma geldiğini anlayamadığı” eleştirisinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre AKEL’in açıklamasında, Hristodulidis’in “AKEL’in Kıbrıslı Türkler konusundaki öneri önlemlerini değerlendireceğini açıklamasının doğru bir hareket olmasına karşın, doğal gaz ve Guterres Çerçevesi'ne ilişkin açıklamaların, müzakerelerin yeniden başlamasına ne gibi bir katkı sağlayabileceğinin anlaşılamadığı” vurgulandı.

Açıklamada, “Hiç kimsenin Hristodulidis’e, doğal gaz konusunu müzakere masasına koymasını söylemediği, AKEL’in önerisinin, doğal gazın, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik bir teşvik olarak kullanılması şeklinde olduğu” belirtilirken “bunun BM Genel Sekreteri tarafından da desteklendiği” savunuldu.

“Hristodulidis’in AB’nin müzakere sürecindeki rolünün attırılmasında ısrar etme görüşünün ise, Türkiye’nin AB perpektifinin son yollarda geçerliliğini yitirdiğini görmezden geldiği” belirtilen açıklamada, “bir yandan müzakerelerin devam etmesini istediğini söylerken diğer yandan Guterres Çerçevesi'nin maddelerini reddetmesinin, Hristodulidis’i uluslararası toplumun gözünde güvenilmez hale getirdiği” vurgulandı.

“Guterres Çerçevesi'nin mülkiyet konusunda ilk söz hakkını kullanıcıya verdiğinin doğru olduğu ve bunun arzuladıkları bir unsur olmadığını” da vurgulayan AKEL, “ancak bunun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan ve AKEL’in ciddi uyarılarda bulunduğu toplu başvurular sonucunda oluşan AİHM içtihadının bir sonucu olduğunu” ifade etti.

AKEL’in açıklamasında, “Hristodulidis’in ayrıca, mülkiyete ilişkin bu genel değinmeyi belirginleştiren uzlaşma maddeleri olduğunu da görmezden geldiği” vurgulandı.

Hristodulidis: “Her şey yolunda”

Öte yandan gazete bir diğer haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in dün bir etkinlikte kendisine yöneltilen eleştirilerin sorulması üzerine: “Başka bir şey beklemiyordum. Her şey yolunda. Devam edeceğiz” yanıtını verdiğini yazdı.

TAK