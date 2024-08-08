Haravgi gazetesine göre, açıklamada “Türkiye’nin 1964 yılında Dillirga’da gerçekleştirdiği hava saldırısını” kınadı.

Ağustos 1964 yılının, Kıbrıs tarihinin hâlâ kanlı bir sayfası” olduğu savunulan açıklamada, Dillirga’daki Türk bombardımanlarının, Kıbrıs’ın bölünmesiyle ilgili NATO planlamalarının ve iki toplumdaki milliyetçiliğin tırmandığı bir dönemde gerçekleştiğini öne sürüldü.

Bombardımanlar sırasında hayatını kaybedenler arasında AKEL ve EDON üyelerinin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, altmış yıl sonra, tarihi hafızanın, halkın kurtuluş ve yeniden birleşme mücadelesini güçlendirmesi gerektiğini savunuldu.