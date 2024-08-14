Haravgi “Mağusa Bize İhanete Uğramış Şekilde Bakıyor… 50 Yıldır! Özgürlük Bekliyor” başlıklı manşet haberinde AKEL’in Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı açıklamayı aktardı.

Habere göre “uzun yıllar süren müzakere çıkmazının taksim lehinde işlediği” görüşü ortaya konulan açıklamada “taksim olasılığının “Kıbrıs, Kıbrıslılar ve gelecek nesiller için bir kabus senaryosu olduğu görüşü belirtildi.

“Ada’da barış ve güvenliği garanti edecek tek şeyin kurtuluş ve yeniden birleşme olduğu” görüşünü yineleyen AKEL “müzakerelerin derhal, 2017’de Crans Montana’da kaldığı yerden, Guterres Çerçevesi, Garanti Anlaşmalarını ve müdahale hakkını ortadan kaldıran çözümü uygulama mekanizması ve Crans Montana konferansı sonuna kadar varılan yakınlaşmaların tamamı temelinde yeniden başlamasına destek verdiğini” yineledi.

Açıklamada ayrıca AKEL’in bugün saat 09.30’da Derinya kara kapısında sembolik bir kınama eylemi düzenleyeceği ve bu çerçevede muhtıra (bölgede görev yapan BM Barış Gücü yetkililerine) vereceği de kaydedildi.

Aynı gazete “Mağusa Rum Ortaokulu Mezunları ve Dostları Derneği’nin” (SAFEGA) Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’ten “Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için derhal, BM himayesinde müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli her türlü eylemde bulunmasını” istediğini yazdı.

Habere göre SAFEGA tarafından yapılan açıklamada “son yıllarda gösterilen eylemsizliğin, sonuçsuzluğun ve siyasi iradesizliğin artık yeri olamayacağı” görüşü paylaşıldı. “İki bölgeli, iki toplumlu federal bir çözüm ile vatanı yeniden birleştirecek çözüm talebine” de yer verilen açıklamada Hristodulidis’e “BM himayesinde müzakerelerin süratle yeniden başlaması için derhal, sebatla, kararlılıkla, itibarla gerekli bütün eylemlerde bulunma” çağrısı yapıldı.