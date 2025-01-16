AKEL’in, iki toplumlu Birleşik Kıbrıs Barış İnisiyatifi’nin yeni geçiş kapılarının açılması için yarın düzenleyeceği eyleme katılacağı bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre AKEL, iki liderin pazartesi günkü görüşmesi öncesinde, bir kez daha yeni geçiş kapılarının açılmasına verdiği desteği dile getirerek, yeni kapıların açılmasının yalnızca birçok Kıbrıslı Rum ile Kıbrıslı Türk’ün günlük hayatını kolaylaştırmakla kalmayıp, Kıbrıs sorunu için yapılacak genişletilmiş toplantı için olumlu bir hava yaratacağını açıkladı.

Habere göre AKEL, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de son raporunda, geçiş kapılarıyla ilgili uzlaşı sağlanmasının gerekliliğini vurguladığına işaret etti.

AKEL, liderleri bir sonraki görüşmelerinde toksik söylemlerle değil, karşılıklı fayda sağlayacak eylemlerle ilerlemeye; halkı da yeni geçiş kapılarının açılması için gösterilen çabaları desteklemeye çağırdı.

-Erenköy barikatının açılması için eylem

Gazete, bir diğer haberinde de Baf’a bağlı “Poli Hrisohu” (Poli Hirsofu) Belediyesi’nin, “Pahiammos” (Paşiammo) köyünde 18 Ocak’ta, Erenköy barikatının açılmasına yönelik eylem organize ettiğini yazdı.

Habere göre belediyeden yapılan açıklamada, tüm bölge sakinlerine eyleme dinamik şekilde katılmaları çağrısı yapılarak, izole bölgeler Dillirga ile Poli Hirsofu’daki vatandaşlar için Erenköy barikatının açılmasının “hayati öneme sahip olduğu” mesajının verilmesi istendi.