Güney Kıbrıs’taki AKEL partisinin, küçükbaş hayvan yetiştiricileriyle dün bir görüşme yaptığı haber verildi.

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinden bir grubun AKEL heyetiyle dün partinin merkez ofisinde bir görüşme yaptığını yazan Haravgi gazetesi, küçükbaş hayvan besicilerinin, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin sorunlarına dikkat çekmek ve özellikle son zamanlarda sektör üzerinde uygulanan baskılarla başa çıkabilmek için dün AKEL heyetiyle bir görüşme yaptığını belirtti.

Bankaların finanse etmemesinden ötürü küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin önemli finansman sorunlarıyla karşılaştığını, bu yüzden de Avrupa programlarından yararlanamadıklarını kaydeden gazete, küçükbaş hayvan besicilerinin “Menşe İsmi Korumalı” (MİK) hellim konusunda ise büyük ekonomik çıkarların yoğun baskılarına maruz kaldıklarına işaret etti.

Görüşmede küçükbaş hayvan besicilerini ilgilendiren sorunların ve hellim konusunun, aynı zamanda sektörün devlet tarafından desteklenmesi gerektiğinin ele alındığını kaydeden gazete, küçükbaş hayvan besicilerinin MİK hellimin önümüzdeki temmuz ayından itibaren tamamen uygulanması konusundaki taleplerini ortaya koyarak, süt kotasının uygulanması konusunda yeni bir 5 yıllık uzatmaya gidilmesini istemediklerine işaret ettiklerini belirtti.

Yüzde 51 oranındaki keçi-koyun sütü içeriğiyle ilgili 10 yıllık sürenin tamamlanmakta olduğunu ancak kararnamenin hala daha yüzde 19-25’lerde bulunduğunu belirten küçükbaş hayvan besicileri, “Menşe İsmi Korumalı” ürünler aleyhindeki davaların geri çekilmesi konusunda mutabakata varılmasına rağmen, hellim üreticilerinin ve büyükbaş hayvan besicilerinin bunları geri çekmediğine işaret etti.

Görüşmede hellimde süt tozu kullanılmasıyla ilgili kontroller ve hellimin kalitesi konusunun da ele alındığını belirten gazete, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun yaptığı açıklamada, önceden kontrollerin yapıldığını ancak devletin bugün bu kontrolleri yapamayacağını beyan ettiğini ve bunun sebebini açıklayacak pozisyonda da olmadığına işaret etti.

Gazete hayvan besicilerinin, gerek önceki gerekse şimdiki hükümetin büyük ekonomik çıkarların baskılarına boyun eğdiğini düşündüklerini de iletti.

Gazeteye göre açıklamasında süt üretiminin artmasıyla ilgili esaslı teşvikler verilmesi gerektiğine atıfta bulunan AKEL Genel Sekreteri Stefanu ise, AKEL’in sektörün taleplerine yönelik desteğini yeniden teyit etti.