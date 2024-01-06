Güney Kıbrıs’taki AKEL partisi dün bir açıklamada bulunarak “yabancı işgalindeki ve halkı zorla yerinden edilmiş bir ülkenin başkanının, İsrail’in planları karşısında susmasının nasıl mümkün olduğu” sorusunu sordu.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, dün yaptığı açıklamada, İsrail’in Filistinliler karşısında üç aydır devam eden toplu suçları bir yana, her gün İsrail hükümetinin diğer planlamalarının ortaya çıktığını ifade eden AKEL, İsrailli yetkililerin, Gazze sakinlerinin Kongo veya başka ülkelere gidip yerleşmelerine dair gizli müzakereler yaptıklarına dair haberler olduğuna işaret etti.

Bu gibi niyetlerin Filistin halkı aleyhindeki bir etnik temizlik planlamasıyla eşdeğer olduğunu, öte yandan Rum hükümetinin ise susmaya ve (İsrail’e) tam desteğini ifade etmeye devam ettiğine işaret eden AKEL, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i ve Rum hükümetini kınama açıklaması yapma konusunda engelleyen şeyin ne olduğu sorusunu sordu.

AKEL sözlerinin sonunda “bir kısmı yabancı işgalinde olan ve halkı zorla yerinden edilmiş bir ülkenin başkanının, İsrail’in planları karşısında susmasının nasıl mümkün olduğunu” sordu.