"Hristodulidis hükümeti Kıbrıs’ı, Batı’nın ileri karakoluna çevirme doktrini sürdürüyor”

Haravgi’nin haberine göre AKEL tarafından yapılan açıklamada, Vasilis Palmas’ın, "Üssün üçüncü devletler tarafından -sadece insani faaliyetler için değil- kullanılmak üzere geliştirileceği” açıklamasının soru işareti ve kaygı yarattığına dikkat çekildi.

Açıklamada Hristodulidis hükümetinin, Anastasiadis hükümetini takip ederek Kıbrıs’ı Batı’nın ileri karakolu, yani, yabancı devletlerin bölgedeki askeri projelerine hizmet kavşağı haline getirme doktrinini devam ettirdiği vurgulandı.

Bölgedeki patlayıcı gelişmelerin Hristodulidis hükümetini, “vatanın ve halkın güvenliği için oluşacak tehlikeler konusunda duyarlılaştırması gerektiğine" dikkat çekilen açıklamada “Ada’mızda bulunan her yabancı ordu güvenlik katmaz, bilakis tehlike ve güvensizlik katar" denildi.

Açıklamada ayrıca “Kıbrıs’ın askeri altyapıları Kıbrıs’ın çıkarlarına hizmet içindir, onu tehlikelere ve yabancı planlamalara karıştırmak için değil.” vurgusu yapıldı.