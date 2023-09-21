Güney Kıbrıs’taki AKEL partisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı eleştirerek, “Erdoğan’ın tezlerinin kabul edilemez olduğu” iddiasında bulundu.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre AKEL açıklamasında, “Erdoğan kabul edilemez talep ve tezlerini ne kadar tekrar ederse etsin bunların Kıbrıs halkı tarafından hiçbir zaman kabul edilmeyeceği, aynı zamanda bunların hiçbir şekilde uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyuşmadığı” iddiasında bulundu.

AKEL açıklamasında, “Türkiye Cumhurbaşkanı'nın BM Genel Kurulu kürsüsünde de tekrarladığı üzere, işgal bölgelerinin yasa dışı varlığının tanınmasına dair talebin ve adada iki devlet çözümünün, yalnızca Kıbrıs Cumhuriyeti ve Rum toplumunun teziyle değil, uluslararası toplumunun tamamının kalıcı tezleri aynı zamanda uluslararası hukukun temel ilkeleriyle de çelişmekte olduğunu” ileri sürdü.

AKEL “Sayın Erdoğan’ın federasyon çözümüne ilişkin hedefin terk edilmesine dair çabasının, BM ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü aleyhindeki yeni sözlü saldırılarıyla bağlantılı olarak, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çabalar yanı sıra bizzat adadaki güvenliği baltaladığını” da öne sürdü.

“Türkiye ile Kıbrıs Türk liderliğinin bölücü planlamalarına son verilmesinin en uygun ve etkili yolunun, uluslararası toplumun desteklediği şeye odaklanmak olduğunu” da iddia eden AKEL, açıklamasının devamında bunun “müzakerelerin 2017 yılında kaldığı yerden aynı zamanda müzakere kazanımları ve Guterres çerçevesi temelinde, siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde yeniden başlaması çabası olduğunu” ekledi.