Avrupa Parlamentosu'ndaki AKEL Milletvekilleri Niyazi Kızılyürek ve Yorgos Yeorgiu’nun girişimiyle Avrupa Sol Grubu’nun Türkiye’yi “kınayan” bir açıklama yaptığı belirtildi.

Haravgi gazetesine göre, Avrupa Parlamentosu’ndaki Sol Grup bir açıklama yaparak "siyasi inançları nedeniyle Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye girişinin yasaklanmasını" kınadı.

Sol Grup açıklamasında, Türkiye’nin 2021 yılı itibarıyla, aralarında sendikacı ve gazetecilerin olduğu 12 Kıbrıslı Türk’ün Türkiye’ye girişini kabul etmediğini belirtti.

Açıklamada, Kıbrıslı Türklerin, “ulusal güvenlik gerekçeleriyle ülkeye girişlerine izin verilmediğinden" söz edilirken "bu politika" kınandı.

Gazete aynı haberinin içerisinde Avrupa Sol Grup’ta yer alan Niyazi Kızılyürek, Yorgos Yeorgiu ile Avrupa Halk Partisi üyesi olan diğer AP milletvekilleri Lukas Furlas ve Eleni Stavru’nun, Türkiye İlerleme Raporu’nun Avrupa Parlamentosu’ndaki yapılacak olan oylaması sırasında çekimser kalacağını belirtti.