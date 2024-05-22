AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, AB’de demokrasi konusunda eksiklikler bulunduğunu, veto hakkının kaldırılmasını ise desteklemediklerini ifade etti.

Haravgi ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun dün AB konularından sorumlu müsteşar Marilena Rauna’yla bir görüşme gerçekleştirdiğini, görüşmede ise, Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı konusunun ele alındığını yazdılar.

Habere göre Stefanu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı konusunda gerçekleştirilen faaliyetler konusunda görüş alış verişinde bulunduklarını belirterek dönem başkanlığının başarılı geçmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

AB’nin demokrasi açısından eksiklikleri bulunduğunu da belirten Stefanu, veto hakkının kaldırılmasını ise desteklemediklerini sözlerine ekledi.