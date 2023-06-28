Dört kampçı hakkında “izinsiz ateş yakma suçu” ile ilgili olarak yasal işlem de başlatıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün, saat 3.30 sıralarında, Akdeniz’de bulunan caretta sahilinin güney kısmına kamp yapmaya giden M.T.(E-24), F.C.(E-24), P.S.C.(K-25) ve N.Y.’nin (K-25), caretta kaplumbağalarının koruma yuvası üzerinde izinsiz olarak ateş yaktıkları tespit edildi.

Çevre Koruma Dairesi tarafından söz konu şahıslara para cezası kesilirken, izinsiz ateş yakma suçuyla ilgili olarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

TAK