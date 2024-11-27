Akdeniz Karpaz Üniversitesi, havacılık sektörüne yönelik farkındalık yaratmak ve sektördeki gelişmeleri paylaşmak amacıyla 6 Aralık’ta “Uluslararası Sivil Havacılık Günü”ne özel etkinlik düzenliyor.

Üniversite'den verilen bilgiye göre, Lefkoşa’daki Grand Pasha Hotel’de saat 10.00’da başlayacak etkinliğe tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

Açıklamada, etkinliğin hem akademik hem de sektörel anlamda bilgi paylaşım platformu sunacağı belirtildi.

Havacılık Fakültesi Öğretim Görevlisi Seran Beyar’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinlikte, sektörün uzman isimleri bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Etkinliğin konuşmacıları arasında, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, THY Kıdemli Satış Temsilcisi İzber Fidaner, Pegasus Havayolları Kabin Amiri Hale Kileci, emekli Kaptan Pilot Ali Karaçoban, T&T Havalimanı Genel Müdürü Serhat Özçelik, Cyprus XP Travel Pegasus KKTC Temsilcisi Zeki Ziya ve THY KKTC Ülke Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan yer alacak.

Etkinliğin, havacılık sektöründe yer almak isteyen genç profesyonellerden sektördeki tecrübeli isimlere kadar geniş bir kitleyi hedeflediğinin belirtildiği açıklamada, sunumlar ve panellerle katılımcıların havacılığın farklı alanlarına dair kapsamlı bir bakış açısı kazanacağı kaydedildi.

Açıklamada, etkinliğin temel hedeflerinin, “KKTC’de havacılık sektörünün mevcut durumunu değerlendirmek, gelecekteki fırsatları ve zorlukları tartışmak, gençlere ilham verecek başarı hikayelerini paylaşmak ve sektör profesyonelleri arasında iş birliğini teşvik etmek" olduğu belirtildi