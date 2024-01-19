Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, narenciyede kötü yılın kurtarılması için hükümet, ihracatçılar ve kesim ekiplerinin birlikte hareket etmesi ve iş birliği yapması gerektiğini kaydetti.

Akçın yazılı açıklamasında, ürünün hasadı için geç kalındığını, hasadın ve paketlemenin daha da gecikmesi halinde ürünün ağaçtan dökülerek heba olacağını ifade etti.

Akçın, Limasol ve Larnaka da görüldüğü söylenen yeşillenme hastalığının iddia edildiği gibi KKTC’de olmadığını kaydetti ve “Bölgemizde olmadığı A.B uzmanları tarafından Cypfruvex'e belge ve bilgi verildiği iddia edilmektedir. Onun için Hükümet ihracatçıları çağırıp gelin beraber çalışıp çare üretelim demelidir. Bu sorun uzadıkça hem üretici hem de ülke zarar görecektir. Durum oturup bekleme zamanı değil, çare üretme zamanıdır” dedi.