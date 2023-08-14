Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, uzun yıllar basın mesleğine emek veren Süleyman Ergüçlü’nün ölümünden büyük üzüntü duyduklarını açıkladı.

Akar mesajında şöyle dedi:

“Geçmişte birlikte çalıştığımız değerli meslektaşımız Süleyman Ergüçlü’yü zamansız kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Toplumun hemen tüm kesimleriyle iyi ilişkiler kurmasını başarmış, basın mesleğine büyük emekler vermiş, çok değerli bir arkadaşımızdı Süleyman Ergüçlü.Kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı diliyoruz”