Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, her zaman düşünce ve ifade özgürlüğünün yanında yer aldıklarını ifade ederek, gazeteci Ali Kişmir’e dayanışma belirtti.

Akansoy yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının her geçen gün ağırlaşan sorunlarına çözüm beklerken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel yönetimini, “özgürlükleri tehdit eden tutumlarına devam etmekle” suçladı.

“Saraydan gazeteci kovan bu zihniyet, bu kez de bir basın emekçisini işsiz bırakmış, söz hakkını elinden almış, baskıcı tavrını yinelemiştir” diyen Akansoy, Gazeteci, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’e yönelik “baskıcı ve tahammülsüz tavrı üzüntüyle öğrendiklerini, Ali Kişmir’in görevine son verilmesinin demokrasi açısından son derece üzücü” olduğunu kaydetti.

TAK