Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP’nin önümüzdeki süreçlerde hükümetin büyük ortağı olarak iktidara geleceğini iddia ederek, CTP iktidarında üretim ve sanayinin başlıca sorumluluk alanları olacağını ifade etti.

Akansoy ve CTP milletvekilleri, 12-18 Aralık Yerli Ürünler Haftası nedeniyle Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) heyetini kabul etti.

Sanayi Odası’nın farkındalık yaratma amacıyla düzenlediği ziyareti oldukça anlamlı bulduğunu dile getiren Akansoy, “CTP olarak biz ekonominin gelişmesi noktasında üretimin çok temel bir unsur olduğunu düşünen bir siyasi partiyiz” ifadelerini kullandı.

Akansoy bu çerçevede KTSO ile her zaman görüş alışverişinde bulunduklarını ve bunun gelecek dönemde de süreceğini belirtti.

Akansoy, bir toplumun toplum olmasının esasının üretimden geçtiğini söyleyerek, “Bu topraklarda vardık, varız ve var olacağız diyorsak, bu yolu birlikte yürüyeceğiz diyorsak, bu ülkeyi birlikte yönetmekte muktediriz diyorsak burada temel unsur üretimdir” dedi.

Üretimin olmadığı, sadece ithalata dayalı bir ekonomiyle, varlık mücadelesi ekseninde ciddi kaymalar olduğunu ifade eden Akansoy, CTP’nin ileriki süreçlerde hükümette büyük ortak olacağını dile getirdi ve “Üretim ekonomisi ve sanayi bizim başlıca sorumluluk alanlarımızdan birisi olacaktır. Sizler de bu politikaların geliştirilmesinde asli rol oynayacaksınız. Biz CTP olarak bu yolu birlikte yürüyeceğiz, bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz diyoruz. Siyasi bencillik içerisinde hareket etmiyoruz” şeklinde konuştu.

-Kamacıoğlu

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu da ziyarette yaptığı konuşmada, pandemi döneminin ülkedeki üretimin ne kadar önemli olduğunu herkese gösterdiğini söyledi.

Kamacıoğlu, “Amacımız, bütün organlarımızla insanlarımıza sizin nezdinizde bir daha yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu anlatmaktır” dedi.

Üretimin daha üst noktalara taşınabilmesi için hem siyasiler hem de basının desteğine ihtiyaç duyduklarının altını çizen Kamacıoğlu, “Bu destek olduğu takdirde ürettiklerimizi tüketmekle ciddi bir ekonomik rahatlığa ulaşacağız” dedi.