Koruma altında olan “Akamas” bölgesinde gerçekleştirilen bazı yasadışı çalışmaların Avrupa Parlamentosu’nda ele alınacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Ekologlar – Vatandaşlar İşbirliği hareketinin, koruma altında olan “Akamas” bölgesinde tahribata sebep veren çalışmalar ve Rum hükümetinin bu konuda kayıtsız bir tutum izlemesi sebebiyle, konuyu Avrupa Parlamentosu’na (AP) taşıdığını yazdı.

Gazete, konunun AP Yeşiller Hareketinin öncülüğünde 14 Şubat 2024 tarihinde AP’'de gündeme geleceğini vurguladı.