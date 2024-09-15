AKALIN AİLESİ MEMLEKET NE HALE DÖNDÜ BAZI KİŞİLERDE KANUN KORKUSU YOK

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi köyünde dün Aşkın Akalın isimli gencin D.B'nin kızkardeşine çay ısmarlamak için davetine tepki gösteren abisi Aşkın Akalını hastanelik etmesinden sonra toplanan Akalın ailesi gerekenin yapılmasını istediler.

Polis bültenin açıklamasında 14.09.2024 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde bir apartmanda sakin D.B.E.(E-26), kız kardeşiyle konuşmak istediği gerekçesiyle, aynı apartmanda sakin A.A. (E-33)’nın dairesine izinsiz olarak girip, A.A.’nın yüzüne vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp edip, elmacık kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Akabinde aynı apartmanda sakin D.E.(E-60) ise, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı bıçak ile A.A.’yı apartman içerisinde kovalamıştır. A.A. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. D.E. tutuklanmış olup, D.B.E. ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.Aşkın Akalının ailesi bu işin yargı yolu ile takibini yapacaklarını ülkenin ne hale geldiğini isteyen kişinin bir kişiyi dövüp kemiklerini kırmanın cesaretini nerden alırlar bıçakla kovalamak neyin hesaplaşması olur bu işin takibini aile olarak bırakmayacağız polisimize ve yargımiza güveniyoruz ..