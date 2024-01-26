Kuzey Kıbrıs’ın tek KAM (Kütüphane-Arşiv-Müze) yazılım ve teknolojileri firması TEZARUS Yazılım ve Bilgi Hizmetleri Ltd. tarafından kurulan TEZARUS Kitap'ın yeni kitabı "Akademik Dürüstlük: Temel Metinler Serisi"nin ilk cildi yayımlandı.

TEZARUS’tan verilen bilgiye göre, ön sözünü, Prof. Dr. Mesut Yalvaç’ın kaleme aldığı kitap için Bilim Akademisi’nden de özel izin alındı.

Diğer ciltleri 2024 yılı içerisinde yayımlanacak serinin ilk cildinde, araştırmalarda dürüstlük konusunda Avrupa Davranış Kodu’nun ve PRINTEGER Bonn Bildirgesi’nin İngilizce orijinali ve Türkçe çevirileri yer alıyor.

Yeni ve daha önceki tüm kitaplara ücretsiz şekilde yayınevi web sitesinden erişimin mümkün olduğu da belirtildi. ( https://www.tezar.us/tr/tezarus-kitap.html )

TEZARUS Kitap Genel Yayın Yönetmeni Serkan İpekçi kitapla ilgili açıklamasında “Üniversite kavramının sorgulandığı, akademik özgürlüklerin sayısız nedenle tırpanlandığı ve bağlayıcılık ve doğrudan etki arz eden küresel gelişmeler nedeniyle akademik dürüstlük kavramının sınandığı bir dönemdeyiz. Bilimin ışığının nispeten parlaklığını yitirdiği kimi coğrafyalarda, çözümün biricik yolu kuşkusuz akademik dürüstlükten ödün vermeden üretmek ve küresel bilim camiasıyla dayanışmadan geçmektedir. Heyecanlı ve uzun bir hazırlığa dayanarak hazırladığımız serinin bu ilk cildini beğeninize, ama daha da önemlisi kuramda ve uygulamada yararlanmanıza sunmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.