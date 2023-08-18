Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Kültür Komitesi tarafından düzenlenen “Gençlik buluşması” etkinliğine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun da katıldığı etkinlikte, liseden bu yıl mezun olan öğrenciler ve öğretmenler yer aldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, KKTC’nin, Türkiye’nin desteğiyle her geçen gün daha da gelişen çağdaş bir devlet olduğunu belirtti.

Kamuda ve özel okullarda binlerce öğretmenin görev aldığına işaret eden Tatar, iletişim çağında eğitime internet aracılığıyla da katkı yapıldığını vurguladı.

Akademik çalışmalar yanında sosyalleşmenin de önemine dikkat çeken Tatar, gençlerden bir bütünlük içerisinde kültür, iletişim, diyalog ve samimiyet konularında kendilerini geliştirmelerini istedi.

Üniversiteye gitmeye hazırlanan gençlerin mezun olduktan sonra üniversitelerde, kamuda, özelde ve birçok farklı alanda görevler alacağını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Fırsatlar dolu bir gelecek sizi bekliyor. Temennimiz devleti yüceltmenizdir. Size güvenimiz tamdır. Hepinize başarılar diliyorum, yolunuz açık olsun” dedi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise konuşmasında, öğrencilerin daha iyi yetişmesi ve sosyal hayatlarının daha iyi olması için devletin projeler hazırladığını belirterek, akademik gelişim yanında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da dengeli bir şekilde gelişimin önemine dikkat çekti.

Çavuşoğlu, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Devleti ileriye taşıyacak ve yüceltecek olan sizlersiniz. Sizleri yetiştiren öğretmenleri ve ailelerinizi kutluyorum ve geleceğinizin aydınlık olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.