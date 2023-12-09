“İngiltere, Kıbrıs üzerinden İsrail’in askerî operasyonlarına dolaylı destek veriyor”

İngiltere’nin, Kıbrıs’taki askerî üssü Ağrotur üzerinden, İsrail’in Gazze operasyonlarına dolaylı destek sağladığı haberleri üzerine İngiltere hükümetinin, İngiliz milletvekilleri ve aktivistlerin sert eleştirilerine hedef olduğu bildirildi.

Fileleftheros, Declassified UK’in; İsrail’in Gazze bombardımanlarının başladığı 7 Ekim itibarıyla Ağrotur’dan Tel Aviv’e 30’dan fazla askerî uçuş gerçekleştirildiği ve Haaretz’in; 40’tan fazla Amerikan askerî uçağı, 20 İngiliz askerî uçağı ve 7 helikopterinin ABD ve NATO’ya ait depolardan teçhizat taşıdığı haberleri üzerine İngiltere’nin İsrail’in kanlı Gazze saldırılarına Kıbrıs’taki üssü aracılığıyla müdahil olmakla suçlanmasını “Ağrotur Saldırı Üssü” başlığıyla aktardı.