(Kamalı Haber)- Haspolat- Taşkent anayolunda ağır yaralanmayla sonuçlanan kazaya neden olan 19 yaşındaki Mehmet Salih Ay bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ahmet Beyazer mahkemede olguları aktardı. Polis, 13.11.2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Haspolat-Taşkent Anayolu’nun 3-4'üncü kilometreleri arasında, Mehmet Salih Ay’ın yönetimindeki JU 988 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüz şekilde savrulduğunu ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet S.A. Bakr (E-38) yönetimindeki UV 357 plakalı kamyon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi. Polis, kaza sonucu JU 988 plakalı araç sürücü Mehmet Salih Ay ve araçtaki yolcular Sabri Baykuş, Efe Çahan Alemdar ve Süleyman Sarıca’nın yaralandıklarını ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıklarını belirtti. Polis, Efe Çahan Alemdar ve Süleyman Sarıca’nın ortopedi servisinde tedavilerin sürdüğünü, Baykuş’un ise hayati tehlikesinin devam ettiğini ve yoğun bakımda tutulduğunu ifade etti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, her iki araç sürücüsünün süratini belirlemek için ölçümler yapıldığını ancak raporun henüz çıkmadığını söyledi.

Polis, kamera görüntülerinin incelemesinin devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu ve suçun nevinin değişme olasılığı olduğunu belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Savcı Senem Palabıyık, Baykuş’un entübe edildiğini, ithamın nevinin değişebileceğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin kazadan dolayı üzgün ve psikolojik baskı altında olduğunu, kalp kapakçıklarında sorun yaşadığını ifade ederek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.