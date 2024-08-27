Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde, Afrodit yatağında söz sahibi olan “Chevron”, “BG Cyprus” (Shell) ve “NewMed Energy Partnership” tarafından güncellenmiş bir plan hazırlandığı ve bu planın, Rum Yönetimi’ne sunulmaya hazır olduğu belirtildi.

Habere göre, Güney Kıbrıs Enerji Bakanlığı’nın 25 Ağustos’ta Chevron şirketine, 2019 yılında revize edilen sözleşmenin şartlarının ihlal edildiğine ve üç şirketin, üç ay içinde sözleşme ihlalini ortadan kaldırması gerektiğine dair mektup gönderdiği kaydedildi.

Mektupta, ihlallerin ortadan kaldırılmaması halinde, Güney Kıbrıs’a “Üretim Paylaşımı Sözleşmesi”ni şikayet etme hakkı doğacağının ifade edildiğini yazan gazete, bununla birlikte sondaj ruhsatının iptal edilmesi olasılığı bulunduğunu belirtti.

Haberde, bu gelişmenin ciddi bir gelişme olduğu ve tarafların, 2019 yılında revize edilen anlaşmanın hayata geçirilmesindeki zorlukları ifşa ettiği ifade edildi.