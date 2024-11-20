Afrikalı bir çiftin, iki aydır Larnaka Havalimanı’nda "istenmeyen kişilere" yönelik salonlardan birinde kaldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Afrikalı Çift, İki Aydır Larnaka Havalimanı'nda” başlıklı haberinde, Afrikalı çifte yönelik insanlık dışı bir muamelenin söz konusu olduğunu yazdı.

Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Muamelenin veya Cezanın Önlenmesi Komitesi’nin (CPT), bu salonların veya odaların, sadece birkaç saatlik tutuklama için uygun olduğuna dair görüşü bulunduğuna işaret eden gazete, Afrika kökenli çiftin Mısır’dan geldikleri 14 Eylül’den beri havalimanındaki bu odalarda tutulduklarını belirtti.

Bu konunun polis tarafından da yalanlanmadığını yazan gazete, Yabancılar ve Muhaceret Dairesi ile birlikte, Afrikalı çiftin normal yaşayışlarını sürdürülebilmesi için gerekli çalışmayı yapıldığı yönünde polisine kendilerine bilgi verdiğini kaydetti.

Bu kişilerin siyasi mülteci olduğunu ve "ulusal yasadan" dolayı girişlerine izin verilmediğini belirten gazete, Afrikalı çiftin siyasi sığınma başvurusunun da Siyasi Sığınma Dairesi tarafından ret edildiğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca CPT’nin ilgili raporuna dayanarak, Larnaka ve Baf havalimanlarındaki gözaltı tesislerinde 24 saat süreyle özgürlüklerinden mahrum bırakılan yabancıların, uygun başka bir gözaltı tesisine nakledilmesi yönünde Güney Kıbrıs makamlarına tavsiyede bulunulduğunu belirtti.