Rum tarafında tutuklanan Afik Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut’un Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dünkü davasının 18 Ekim'e ertelenme sebebinin, Rum mahkemesinin davayı görme yetkisinin gündeme getirilmesi olduğu bildirildi.

Fileleftheros’un “Aykut Davasında Benzeri Görülmemiş Siyasi İmalı Savaş” başlıklı haberine göre dünkü duruşmada savunma avukatı Nikoletta Haralambidu ile savcı Andreas Aristidis, Rum mahkemesinin davayı görmeye devam edip edemeyeceği konusunda birbirine zıt argümanlar ortaya koydu.

Gazete Rum mahkemesinin Rum Yönetiminin otoritesi altında olmayan bir bölgede işlenmiş olduğu iddia edilen suçu yargılama yetkisinin ilk kez sorgulanmakta olduğuna işaret ederek, alışık olunmayan bu durum karşısında Ağır Ceza Mahkemesi’nin davayı 18 Eylül’e ertelediğini yazdı.

Haberde, savunma avukatı Haralambidu’nun önceki yargı sürecine itiraz ederek Rum mahkemesinin, Rum Yönetiminin otoritesi altında olmayan bir bölgede işlendiği iddia edilen bir suçu yargılamaya yetkili olup olmadığı konusunu gündeme getirdiği, teamül hukukuna, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve diğer uluslararası yargı organlarının içtihadına atıf yaptığı kaydedildi.