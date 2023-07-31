Afganistan'da Taliban 'ahlaki yozlaşmaya yol açıyor' diye müzik aletlerini yaktı

Cumartesi günü ülkenin batısında yakılan ateşte, binlerce dolarlık müzik aleti kül oldu.

Taliban 2021’de iktidara gelmesinden bu yana, kamuya açık alanlarda müzik çalınması da dahil çok sayıda kısıtlama getirdi.

Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü’nün kurucusu Ahmad Sarmast, müzik aletlerinin yakılmasını “kültürel soykırım ve müzik vandalizmi” diye tanımladı.

Sarmast BBC’ye yaptığı açıklamada “Sanatsal özgürlük Afganistan halkından esirgeniyor…Herat’ta müzik aletlerinin yakılması, Afganistan’da Taliban iktidarında yaşanan kültürel soykırımın sadece küçük bir örneği” dedi.