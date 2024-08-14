Afganistan'da 15 Ağustos 2021'de gerçekleşen yönetim değişikliğinin üzerinden üç yıl geçti.

Bu yıl kutlamalar, Afganistan'ın kullandığı Hicri-Şemsi takvimden kaynaklanan fark nedeniyle bugün gerçekleşirken kutlamalar nedeniyle resmi tatil ilan edildi.

Kabil, Herat, Mezar-ı Şerif ve Kandahar gibi büyük kentler ve askeri üsler başta olmak üzere ülke çapında kutlamalar yapıldı.

Güvenlik güçleri, silahlar ve askeri araçlarla konvoylar halinde şehir turu düzenleyerek halkı selamladı.

Kimi Afganlar da Afganistan geçici hükümetinin kullandığı bayraklarla donattıkları araçlarıyla konvoylara eşlik etti.

Kutlamalarda Afganistan ve ülke yönetimi lehine sloganlar atılırken bazı katılımcılar Filistin bayrakları da taşıdı.

Afganistan'ın güneyinde bulunan ve Afganistan geçici hükümeti için sembolik önemi olan Kandahar vilayetinde de askeri geçit töreni düzenlendi.

Kabil'de ise eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi.

Şehirlerde sokaklar, binalar, iş merkezleri, reklam panoları, minareler, aydınlatma direkleri, meydanlar ve duvarlar bayraklarla donatıldı.

Kabil'in kuzeyinde bulunan ve bir zamanlar ABD'nin askeri merkezlerinden olan Begram Hava Üssü'nde de helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenlenerek kutlama yapıldı.

Buradaki törene Afganistan geçici hükümetinden birçok üst düzey yetkili katıldı.

Törende konuşan Afgan yetkililer, ABD işgalini eleştirerek bu dönemde gösterilen direnişi övdü.

Öte yandan, Afganistan yönetiminden yapılan açıklamada, bugün için "Afganistan tarihinde önemli ve gurur verici bir gün" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, terör örgütü DEAŞ'ın söz konusu kutlamalara yönelik tehdit ihtimali nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.

Muhalif kesimler de sosyal medya üzerinden Afganistan yönetimini eleştirdi.

- Taliban, 15 Ağustos 2021'de başkent Kabil'e girdi

Afganistan hükümeti ile Taliban arasında Katar'ın başkenti Doha'da devam eden müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasını takiben 2021 yazında taraflar arasındaki çatışmalar şiddetlenmişti.

Buna paralel ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'ı terk etmesi hızlanmış ve Taliban da 15 Ağustos sabahı başkent Kabil'e girmişti.

Bunun üzerine Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesiyle Taliban, Afganistan'da hakimiyetini sağlamıştı.