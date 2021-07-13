Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Normalde bu hükümet şimdiye kadar çoktan bitmiş olmalıydı…
Ama birileri belli ki devam edin diye tutturmuş!
Ya da bilmediğimiz bambaşka şeyler var…
Olayın hukuksal boyutunu filan bir yana bırakın!
DP Genel Başkanı Ataoğlu içinden geçeni söyleyemedi ancak Afet hanım hiç de parmağının ardına saklanmadan açıklayıverdi…
Zira hakkında çok ciddi suçlamalar yapılıyor son birkaç gündür!
Kimi diyor ki;
Afet Özcafer 2015 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Eroğlu’na değil, Akıncı’ya oy vermiş…
Kimi de son iki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de oy tercihini Akıncı’dan yana kullanmış!
Tabi ki bu bir iddiadır…
Ama en çok da DP içinden bir takım kaynaklar bunu yaymaya başlayınca işin rengi işte o zaman değişiyor!
Bunun gerçek payı var mı tabi ki bilemeyiz bu tamamen Afet hanımın vicdanı ile bir konu ama iddia eden özellikle DP’liler böyle bir şey varsa da niye şimdiye kadar kendisini parti disiplin kuruluna vermediler?
Bu iddiaları öne sürenlere de şu soruyu sormak gerek;
Bir seçmenin tek başına girdiği seçim sandığında kullandığı oyu başkası nasıl görebilir…
Ardından şu soru gelir;
Seçimler ne kadar güvenilir!
Bu konuda Afet hanım umarız iddialar konusunda hem partisini hem de kamuoyunu aydınlatır…
…
Bu arada YDP’den ayrılıp Millet Partisi’ni kuran Bertan Zaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama her ne kadar fazla medyada yer bulmadıysa da aslında altını çizip bu açıklamanın perde gerisini mercek altına almak gerek…
Zaroğlu, kendisinin de milli davaya destek vermeyen bir kişiyi bakan olarak kabul etmeyeceğini söylemişti!
Milli dava derken Akıncı karşıtlığından mı bahsetmişti?
Afet hanımın seçimlerdeki iddia edilen oy tercihini kendisinin kulağına kim fısıldadı?
Başka bir soru daha;
Afet hanıma bir takım asılsız suçlamalar yapılıp devre dışı mı bırakılmak isteniyor acaba dersiniz?
Ya da bu hükümetin bekası açısından kafalarda yeni bir isim belirlendi!
Tabi ki bunların hepsi de üzücü şeyler…
Siyasetin de nerelere sürüklendiğinin en iyi göstergesi!
…
Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısından sonra biz beklerdik ki yazılı kuru bir açıklama değil alınan kararlar canlı yayında açıklansaydı…
Tabi ki akaryakıt zammından bahsediyoruz!
Son iki ay içinde tam 4 kez akaryakıta zam yapan bu hükümet bunun da gerekçelerini vatandaşın gözünün içine baka baka açıklamalıydı…
Ama cesaret bile edemediler!
Çünkü söyleyecek tek bir sözleri bile yoktu…
Kimse artık zam olmaz diye heveslenmesin!
Zam yağmuru devam edecek ve bunun için hit utanmayacaklar sıkılmayacaklar…
Aslında gerekçe gayet basittir;
Hayat Pahalığının dondurulması kararı mahkemeden döndü ya…
Hükümet başka yapacağı bir şey olmadığı için çareyi iğneden ipliğe her şeye zam yapacak ki hayat pahalığının intikamını alsın!
Hayat pahalılığı dondurulamıyorsa vatandaşın ensesine binecekler ki durumu idare etsinler, kamu çalışanlarının maaşlarını ödesinler…
Bir de hükümet olarak elimizi taşın altına koyduk diyorlar!
Aksine, vatandaşın kafasını taşla eziyorlar…
…
UBP Genel Sekreteri diyor ki;
Türkiye’ye girişlerse hazırlanan yasaklılar listesi kendi partilerinin sorunu değilmiş…
O zaman kimin sorunudur onu da açıklasalardı ha keşke!
KKTC’yi kurduğunu ve yaşatmakta kararlı olduklarını her fırsatta açıklayan bir parti nasıl olurda kimliğinde KKTC yazan vatandaşının hakkını hukukunu arayacağı yerde insanları sanki de birer paçavraymış gibi bir kenara iter…
Daha önce de belirttik, yasaklı listeye girenlerin bu kararın alınmasındaki gerekçenin nedenleri nedir?
Eğer gerçekten de ülke güvenliğini tehlikeye atacak bir suçları varsa böyle bir karara herkes destek verir ama şimdi bir çok KKTC vatandaşının ‘acaba ben de mi’ diye kendi kendine sorular yönelttiği bir ülkenin hükümeti artık kendisini çok ciddi bir şekilde sorgulamalıdır…
MESAJ KUTUSU
Sayın Afet ÖZCAFER, bakanlığa atanmamanız konusunda yapılan söylentiler devam ederken son senaryo da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Akıncı’ya oy vermeniz olarak gösterilmeye başlandı. Bir sorun bakalım kendilerine oy pusulalarını mührü vururken onlar da yanınızda mıydı?
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Sayın Meryem ÖZKURT, BRT’den 7 ay önce emekliye ayrılan bir kişinin halen kurumda işi gücü ne? Halen kurumun olanaklarından yararlanmaya devam ediyorsa acaba diyoruz orada bir yönetim kusuru mu var? Ağırlığınızı koymanız gerektiğini isteyen mesajlarınız geliyor…
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Sayın Süha AKPINAR, Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimlik göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Bazı vekil arkadaşlar bu karara çok bozulacak ama artık bir başka baharı bekleyecekler demektir. Yeni görevinizde başarılar dileriz…
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Sayın Kudret ÖZERSAY, eğer sizin eski üç vekil arkadaşın durumları netlik kazanırsa çok yakında Halkın Partisi olarak hükümette yer alacağınız konuşulmaya başlandı. Bu arada bakanlık tartışmaları ve tabi ki yarışı da başlamış durumda bakalım piyango kime isabet edecek artık…
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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, Girne dağlarında 174 dönümlük orman arazisinin bir heykel uğura heba edilmesi konusunda artık sizin de konuşmanızın sırası gelmiştir. Zira kamuoyunda öyle söylentiler yapılıyor ki işin ucu size de dokunabilir…
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Sayın Kutlu EVREN, Türkiye’de 100 binden fazla kişinin dört gözle muhaceret affı beklediği ve son kararın da bizin tarafından verileceğini duyduk. Orada hummalı bir bekleyiş var olacaksa da en kısa zamanda çalışmaların bitirilmesi isteniyor…
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Sayın Ersin TATAR, ülkedeki tüm kesimlerin Cumhurbaşkanı olarak yasaklı liste konusunda hala bir açıklama yapmamanız yadırganmaya başladı. İnsanlar artık Türkiye ziyaretlerini sorgular hale geldiler bu konuya bir el atmanız kaçınılmaz hale geldi…
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Sayın Turgay DENİZ, Anamur ziyaretinin beklenmeyen gelişmeler nedeniyle iptal edilmesi biraz fazlaca manidar olarak algılandı. Vatandaş pandemi şartları mı yoksa başka gerekçelerin mi etkili olduğunu soruyor…
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Sayın Turgay HİLMİ, uzun bir aradan sonra ülkeye dönmenin mutluluğunuzu yaşıyormuşsunuz. Bir kez daha eliniz boş gelmeyerek ihtiyaçlı kişilere can simidi olacağınızı memnuniyetle öğrendik. Hepsinin de hayır duasını alacaksınız, Allah da sizi güldürsün…
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Sayın Erhan ARIKLI, son yapılan okkalı akaryakıt zammı nedeniyle her nedense en çok eleştiriyi yine siz aldınız. Üstüne bir de elektrik zammı yaparsanız artık vay halinize. Bu arada yeni hükümet modelinde sizin partinin adı geçmiyor sağlam basmakta yarar görüyoruz…