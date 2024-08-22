Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Sistemi Operatörü ADMIE’nin, telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı ve bağlı ortaklığı “Grid Telecom”un, uluslararası telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı ve fiber optik ağ operatörlerinden “Tamares Telecom (Aluma Infrastructure Fund iştiraki)” ile ortaklık kurarak Güney Kıbrıs’ta son teknoloji ürünü bir kablo iniş istasyonu ve kıyı iniş tesisleri geliştirip işleteceği bildirildi.

Alithia gazetesi, bu yatırımla Doğu Akdeniz’deki dijital bağlantının güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydederek, ADMIE’den yapılan açıklamaya göre iki şirket arasındaki ortaklığın, adanın batı kıyısında, Avrupa ve Orta Doğu arasında, Doğu Akdeniz’in altından geçen denizaltı fiber optik kablo sistemlerinin güvenli bir şekilde inişini ve birbirine bağlanmasını sağlayacak bir telekomünikasyon merkezi geliştirerek kritik alt yapının oluşturulması için zemin hazırlayacağını yazdı.

Gazete, açık erişimli bağlantı merkezinin, Güney Kıbrıs’ı batıda Yunanistan ve Güneydoğu Avrupa’ya, doğuda ise İsrail, Mısır ve Arap Yarımadası’na bağlayacağını kaydederek, bu sayede, müşterilere yüksek hız, gelişmiş siber güvenlik ve düşük gecikme zamanı gibi önemli avantajlarla, uluslararası veri trafiği için alternatif ve güvenilir yollar sağlayacağını belirtti.

“Tamares Telecom”un “Grid Telecom” ile “ANDROMEDA” isimli fiber optik ağ kablo sistemi için halihazırda iş birliği içerisinde olduğunu kaydeden gazete, bu sistemle Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’i birbirine bağlayan ve diğer önemli batı ve doğu noktalarına uzanan yeni, yüksek kapasiteli bir telekomünikasyon koridoru sağlanacağını yazdı.