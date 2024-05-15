Yunanistan’da kısa adı “ADMİE” olan ve Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail arasındaki denizaltı kablosu aracılığıyla elektrik bağlanması projesinin hayata geçirilmesini üstlenen Bağımsız Elektrik İletim Operatörünün, Great Sea Interconnector projesiyle ilgili çalışmanın ilk sonuçlarının, bu ay içinde hazır olacağını belirttiği ifade edildi.

Güney Kıbrıs Enerji Bakanlığının, Great Sea Interconnector isimli Yunanistan-Güney Kıbrıs bağlantı projesiyle ilgili talep ettiği maliyet/fayda çalışmasının ilk sonuçlarının bu ay içinde sunulacağını yazan Haravgi gazetesi, yapılan açıklamaya göre ADMİE’nin, enerji bakanlığının istediği maliyet-fayda çalışmasının hazırlanması konusunda hızlı bir şekilde ilerlediğini kaydetti.

ADMİE konuyla ilgili açıklamasında, projeyle ilgili henüz çözüme kavuşmamış belirsizliklerden söz ederken, projenin sürdürülebilir olması için gerek Yunanistan gerekse Güney Kıbrıs’taki ilgili otoriteler tarafından, geriye kalan düzenleyici kararların hemen alınması gerektiğini de ifade etti.

Gazeteye göre ADMİE herhangi bir ek gecikmenin iki ülkenin elektrik tüketicileri açısından ek bir külfete neden olacağını da ekledi.

Politis gazetesi de konuyla ilgili haberinde, ADMİE’nin, Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantısı projesinin olgunlaşmasıyla ilgili çabadan vazgeçmediğini yazdı.

ADMİE’nin yatırımcı ve finansman bulabilmek için projenin yapımı aşamasında tüketicilere ücret yansıtılması aracılığıyla gelir elde edilmesi dahil olmak üzere tüm düzenleyici kararların alınmasını istediğini kaydeden gazete, Rum hükümetinin ise bunu uygun bulmadığını ekledi.