Girne’de uyuşturucu...

Lefkoşa, Girne’de dün 19.30 sıralarında bir araç park yerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından park halinde bulunan bir araçta şüpheli görülen İ.B’nin (E-23) üzerinde ve konu araçta yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri tespit edildi.

Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

-Kaçak kumar oynatan şahıslar tutuklandı

Girne’de, dün Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından iki ayrı adrese yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında, T.B (E-26), H.A (E-48), A.D (E-22) ve M.G’nin (E-45), yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden üç ayrı kumar sitesi aracılığıyla bahis/kumar oynattıkları ve K.C’nin (E-46) ise yetkili makamdan izinsiz internet üzerinden kumar oynatılan bir siteye canlı destek verdiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar ve konu kumar sitelerinin sorumlusu olduğu tespit edilen C.B (E-51) tutuklandı.

-Bahşiş kutularından para çalan şahıs…

Eylül-15 Kasım tarihleri arasında, Karakum’da faaliyet gösteren bir restoranın kapısı açılarak içeriye girilerek tezgâh üzerinde bulunan bahşiş kutusunda muhafaza edilen toplam 60 bin TL nakit para çalınmıştı. Yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.D (E-31) tespit edilerek tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, E.D ’nin 8 Kasım’da Gazimağusa’da çalıştığı işyerinin penceresini açıp içeriye girdiği ve bahşiş kutusunda muhafaza edilen toplam 12,000 TL nakit parayı da çaldığı tespit edildi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

-Sarhoşluk, rahatsızlık, kasti hasar…

Lefkoşa’da dün gece 23.30 sıralarında kamuya açık bir yerde, C.A (E-36), 251 miligram alkol tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdikten sonra, bir işletmenin önünde park halindeki bir salon aracın bagaj kapağını açıp, sert şekilde kasten kapatmak suretiyle arka fren lambasının camının kırılıp hasara uğramasına sebep olduğu bildirildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma sürüyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 1 kişi tutuklandı

Polis Ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucu, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.