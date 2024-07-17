Güney Kıbrıs -Yunanistan (Girit) arasında deniz dibine kablo döşenerek elektrik bağlantısı kurulmasını öngören Great Sea Interconnector (GSI) projesinin Yunan yüklenicisi Bağımsız Elektrik Enerjisi Aktarım Otoritesi'nin, (ADİME) masrafların, daha inşaat devam ederken tüketiciye kesilmesi talebini yinelediği haber verildi.

Politis ve diğer gazeteler ADİME’nin kapsamlı kâr-maliyet raporunu 15 Temmuz Pazartesi Enerji Düzenleme Kurulu’na (RAEK) sunduğu, bu raporda yeni veriler sunan ADİME’nin RAEK’ten, proje inşaatı sırasında masrafların Güney Kıbrıs'taki tüketiciye kesilmesi konusundaki kararını gözden geçirmesini istediğini yazdı.

Habere göre RAEK 2 Temmuz’da, ADİME’nin inşaat döneminde masrafın tüketiciye yansıtılması talebini reddederek bunun ancak sistemin kurulmasından ve ticari işleyişe başlamasından sonra yapılabileceğine hükmetmişti. RAEK, verilen izahat ve sunulan yeni veriler sonrasında önceki kararını değiştirip değiştirmeyeceğine karar verecek.

Gazete, ADİME’nin Güney Kıbrıs ile Girit arasında deniz dibine kablo döşemekte olan Fransız şirketi Nexans’a nihai emri Ağustos 2024 sonuna kadar vermesi gerektiğini, RAEK’in de karar vermek için bu tarihe kadar vakti olduğunu yazdı.

(ŞA/GÜL)