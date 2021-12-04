Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Bakan Pilli’nin itirafı gayet yerindeydi…
Sağlık sistemini tam olarak kuramadıklarını dile getirdi!
Çok fazla ses getirmedi ama hadi en azından biz tebrik edelim…
Bu ülkede sağlık sistemi zaten yıllardan beridir yoktu!
Gelen geçen tüm bakanlar bile açıklamalarında sağlıkta sistem sistemsizliktir diye itirafta bulunmuştur…
Ancak hiç biri de bunu bildiği halde sistemi sil baştan kurmak için ciddi bir çalışma başlatmadılar!
Haliyle bugünlere kadar geldik…
Sistem yoktu şimdi hiç yok!
Ya da salgında yaşanan eksiklikler nedeniyle şimdi diye fazla sırıtmaya başladı…
En önemlisi de denetimsizlik!
Hani şu üst kurul var ya…
Onlar da dünyadaki gelişmeleri izleyip bir takım kararlar üretiyorlar bizde uyuyoruz!
Bir çoğumuz değil tabi ki…
Hele de bazı kalabalık mekanlar!
Adamlara girişte adapasımızı gösteriyoruz adam diyor ki;
Hiç gerek yok biz sizi tanıyoruz…
İşte o an ürküyoruz!
Ne demekmiş biz sizi tanıyoruz…
Kim olursa olsun bakacaksan arkadaş!
Tabi sen de haklısın…
Kurul kararları çok ama!
Denetleyen yok, soran sorgulayan yok…
…
Şu sıralar en çok neye üzülüyoruz biliyor musunuz?
Yapılan bir takım sahtekarlıklara!
Hadi sıradan birileri yapsa bu kadar takmayacağız ama…
Testler konusunda sorumsuzluk yapan öğretmenler olunca işte o zaman hiç yakışmıyor!
Hani okullarda öğretmenler okula her hafta başı PCR testlerini ibraz etmek zorunlar ya…
Bir kısım maalesef ki işin kolayını bulmuşlar!
Test yaptırmayıp, bir eskisi üzerinden tahrifat yaparak okula ibraz ediyorlar…
Çünkü sistem buna gayet müsait!
PCR testleri yapanlara bakanlık tarafından cep telefonlarına gönderiliyor…
Ama tarihinin değiştirilmesi hiç zor değil!
Tembellik bu ya…
Bir dahaki haftaya test yaptırmaya ne gerek var ki?
Değiştir tarihleri gönder okul yönetimine…
Zaten denetleyen de yok!
Hadi bırakın okul yönetimlerini devlet hiç yok…
Bir takım kararlar alıyorlar ve sonrası Allah’a emanet!
Öğretmen gibi aydın insanların böyle şeylere tenezzül etmesi ise tam bir felaket…
Sağlık bu kadar mı şakaya alınacak bir mesele!
Bir öğretmen demek, yüzlerce öğrenci demek, onlarda binlerde aile bireyi…
Tamam bazı imkanlarımız kısıtlı olabilir, sistem yetersiz kalabilir ama bunu fırsat bilip sağlık gibi hassasiyet gereken bir konuda bu kadar sorumsuzluk niye!
…
Konu öğretmenlerden açılmışken son bir şey daha…
Öğretmen sendikaları alıştığımız gibi bir kez daha eylemde bulundu!
Öğretmenlerin hazırlık ödenekleri ödensin diye…
Böyle bir süreçte böyle bir duyarsızlık ancak bu kadar olur!
Tabi ki haklarıdır, hukuklarıdır ancak…
Bu acelecilik niye!
Bu ülkede maaşlar zaten zar zor ödenmeye başlandı…
Özel sektörün durumu ortada!
Öğretmenler tabi ki kendilerine tanınan hazırlık ödeneğini alacak da bu hazinenin de duru ortada…
Yok biz muhalefet yapıyoruz derlerse anlarız da bunu söylemeye cesaret edemiyorlar tabi ki!
Biraz sabırlı olun…
Ülkede artık hiç kimse önünü göremiyor, geleceğini planlayamıyor!
Birçoğumuz günlük yaşamaya başladık…
Tünelin ucu kapkaranlık!
Hatta ileride bugünleri bile arayacağımız söylenmeye başladı…
Ortada ciddi bir korku ve panik var!
Biraz sabretseniz olmaz mı?
Devletten alacağı olan garanti altındadır…
Er ya da geç de alır, kimsenin alacağı kalmamıştır!
Ölüp bitmediniz, yitmediniz ya…