Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, yaşı nedeniyle istifa etmesi yönünde artan baskılara rağmen kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için seçim kampanyasına devam etme konusunda ısrarcı olmaya devam ediyor.

Pazartesi günü NBC News televizyonuna konuk olan Biden, "bu işi başarmak benim görevim" diyerek adaylık süreci için kendinden emin olduğunu söyledi.

Yaşlı olduğunu kabul eden 81 yaşındaki Biden, "Bakın, ben bu işi uzun zamandır yapıyorum. Yaşlı bir adam olduğum doğru ama [Donald] Trump'tan sadece üç yaş büyüğüm. Zihinsel keskinliğim oldukça iyi" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti'nin muhtemel adayı Biden, seçmenlerin kampanyadaki son olaylara göre değil, üç buçuk yıldır devam eden yönetimine göre değerlendirme yapmaları gerektiğini söyledi.

Mülakatı yapan gazeteci Lester Holt, Biden'a "daha önce zorluk çekilen göreve geri dönmek" anlamına gelen "ata geri binme isteği" hissedip hissetmediğini sordu.

Biden ise "Sen nerelerdesin? Ben zaten atın üzerindeyim" diye yanıt verdi.

Demokrat Parti üyeleri ile bağışçılarının, Biden'a adaylıktan çekilmesi yönündeki çağrıları artarken, Biden her fırsatta yarışta kalmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Biden'ın adaylığı konusundaki tartışmalar, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile çıktığı ilk canlı yayında "etkisiz" olarak değerlendirilen performansı sonrasında artmaya başladı.

Biden, en son Washington'daki Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) 75. Yıl Zirvesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy için yanlışlıkla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin diyerek büyük bir gaf yapmıştı.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkan adaylık ihtimaline dair görüşleri sorulan Biden, Harris'ten ise "Trump" diye bahsetmişti.

Biden NBC'ye verdiği röportajda Trump'a yönelik Cumartesi günü yapılan suikast girişiminden sonra Trump'la özel olarak konuştuğunu belirtirken rakibiyle yaptığı telefon görüşmesini "çok samimi" olarak tanımladı.

Trump'ın Cumhuriyetçilerin başkan adayı olduğu resmi olarak pazartesi günü açıklandı.