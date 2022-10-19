Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Önce bir okur mektubu;
“Levent ağabeyciğim merhabalar.
Ben kazada hayatlarını kaybeden Devrim Yılmaz ve eşi Seda Suat Yılmaz’ın yeğeniyim.
Zamanında polisten kaza belgelerini de alıp siz yayınlamıştınız.
Sizden aile olarak bir ricamız var;
KKTC Başsavcılığı’na ve karar veren yargıçlara aile olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Ve buradan Meclis’e seslenmek istiyoruz;
Ölümlü trafik kazalarına verilen 7 yıl hapislik cezası çok az, lütfen artık bu yasalara bir düzenleme getirilsin.
Bu olayı kaleme alırsanız çok mutlu olacağız, sesimiz olmanızı bekliyoruz…”
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2 Kasım 2019 tarihinde Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazası…
Kazayı yapan sürücü 269 promil alkollü çıktı!
Kaza anında aracın hızı da 148 km olarak belirlendi…
Sürücü tutuklandı ve yargılandı!
Ancak kaza anında bir polis memuru Devrim Yılmaz ve eşi Seda Suat Yılmaz hayatını kaybetmişti…
Arkalarında büyük acılar bırakarak!
İki kişinin ölümüne neden olan sürücü 5.5 yıl hapis cezası aldı ancak istinafa gitti…
İstinaf da geçenler de hapis cezasını 6.5 yıla çıkardı!
Bu kararla biraz olsun yüreklere su serpilmişti, aile yakınlarından gelen mesaj da bunun bir göstergesidir…
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Bu konuda birkaç örnek daha verebiliriz;
Safa Güngör, Girne dağ yolundaki feci kazaya neden olmuştu, 3 öğrenci hayatını kaybetti…
6 Yıl 8 ay hapis cezası aldı!
Ali Zenginses, Lefkoşa’da Zefir bar önünde bir yayaya çarptı, genç kız oracıkta öldü…
6 Yıl 6 ay hapis cezası aldı!
Gizem Galipoğulları, Lefkoşa Yenişehir’de alkol tesiri altında ölümlü trafik kazasına neden oldu…
6 Yıl 3 ay hapis cezası aldı!
…
Yasalarımıza göre ölümlü trafik kazalarında sürücü yüzde 100 suçlu olsa da en fazla 7 yıl hapislik cezası verilebiliyor…
Tek bir kazada ölen sayısı 5 kişi olsa bile burada çarp 5 yapılmıyor!
7 Yıl yatıp kurtuluyorsunuz…
Sonra iyi hal filan cezalar daha da aşağıya düşebiliyor!
Cinayetle eş değer olan trafik kazaları sonucu 7 yıl verilen hapislik cezaları elbette
Kamuoyunda tepkiyle karşılanıyor hatta zaman zaman yargıya bir takım eleştiriler bile yapılıyor…
Ama bundan yargı zerre kadar sorumlu değil!
Yasalar ne diyorsa o uygulanıyor…
Bir değil 10 kişinin ölümüne neden olsanız bile toplam hapislik cezası 7 yılı geçemiyor!
…
Dikkat ederseniz acılı aile yazıda Meclis’e sesleniyor…
Adres çok doğru!
Yasaları yapan ve uygulamaya sokan Cumhuriyet Meclisi’dir…
Cinayetle eş değer ölümlere mahkeme tarafından böyle hafif kalan cezalar veriliyorsa bundan böyle yapılacak olan tek şey yasaları sil baştan düzenlemektir!
Sorumluluk meclisin boynundadır…
Zira çok iyi biliyoruz ki cezaların bu kadar az olmasından yargı mensupları bile şikayet etmektedir!
Yasalar nedeniyle adalet yerini bulmamaktadır…
Olan kaybedilen canlara ve geride kalan acılı ailelere olmaktadır!
Peki bizim meclis ne yapıyor?
Kürsü konuşmalarını zaten hepimiz izliyoruz…
Devlet ciddiyetinden uzak konuşmalar, karşılıklı suçlamalar ve hakarete varan söylemler!
…
Buradan başta Meclis Başkanı olmak üzere tüm milletin vekillerine sesleniyoruz;
Yasama sizin elinizde bırakıp boş ve kısır tartışmaları yasaları güncelleyin!
İncir çekirdeğini doldurmayan konuşmalarınız bu ülkeye tek bir fayda sağlamaz…
Hukukçularınıza talimat verin bu konuda biraz saksıyı çalıştırsınlar!
Adaletin bir anlamda vicdanları rahatlatmak olduğu gerçeğini de göz önünde tutarak hep birlikte kıpırdanın…
Yollarda cinayetler işlenirken sessiz kalmanız daha fazla kabul edilemez!
...
Kurşunlama ve birkaç soru…
Güzelyurt önceki akşam tam anlamıyla dehşeti yaşadı…
Patlayan silahlar ve bıçaklamalar ardından Güzelyurt Sağlık Ocağında polis tabancasından çıkan mermiler!
Her nedense artık konuyla ilgili polis bülteninde Güzelyurt’ta yaşananlar haber oldu da Sağlık Ocağındaki polis kurşunlaması bültene konulmadı…
Ta ki akşam saatlerine kadar!
Biz bunu gündeme getirince de bir açıklama yapıldı ama kafalardaki soru işaretleri daha da büyüdü…
İlk verilen bültende bu niye yoktu?
İkinci bültende polisin ismi niye verilmedi?
Hastane çalışanlarının izlenimleri polis memurunun alkollü olduğu yönündeydi…
İlgili polis memuru (adı bizde vardır) orada görevli miydi yoksa kendi kafasına göre mi olay yerine gitmişti?
Nasıl olur da birileri kendini itti ve elindeki silah patladı!
Bir de bir zahmet öğrenin bakalım, sağlık ocağında güvenlik kameraları vardı ancak niye çalışmıyordu?
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MESAJ KUTUSU
Sayın Alişan OŞAN, bazı güruhların bazı kurumların üzerine pençelerini geçirdiğini biz söylesek yadırganmaz ama siz söyleyince biraz tuhaf kaçıyor doğrusu. Hortumlanan paralar sizin kasadan çıktığına göre hortumcuları bulup kamuoyuna deşifre etmek sizin göreviniz değil mi?
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Sayın Erhan ARIKLI, Ciklos’ta bundan 4 yıl önce 4 gencin ölümüyle sonuçlanan sel felaketi olayında zamanın bakanı bir soruşturma raporu hazırlamıştı ancak bir türlü arkası gelmedi. Bazı teknik hataların kesinleştiği bu dosyayı gündeme getirirseniz kim bilir belki de suçlular artık deşifre olurlar…
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Sayın İbrahim BENTER, halen kapalı olan Dr. Küçük müzesine çalışması için bir kişi istihdam etmesi için yaptığınız teklife hala cevap verilmemiş olmasını üzüntü ile öğrendik. Demek ki bunların ülke değerlerine olan sahiplenme sorumlulukları filan kesinlikle yokmuş…
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Sayın Kemal YILMAZ, UBP’den Mehmetçik belediye başkan adaylığınız hayırlı uğurlu olsun. Rakibiniz görüldüğünden çok daha fazla güçlü olduğu için işiniz biraz zor olacak ama iyi bir ekiple yola çıkarsanız dengeler her an değişebilir…
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Sayın Süleyman ULUÇAY, yerel seçimler konusunda rakip partide yaşanan gelişmeleri izledikçe bıyık altı güldüğünüz görülüyormuş. Bu arada yapılan anketlerde fazla fark görülmüyor onun için çalışmalara daha fazla eğilmeniz tavsiye ediliyor…
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Sayın Zorlu TÖRE, mecliste tartışma ve gerginlik ortamından daha ziyade bazı yasaların güncellenmesi için girişim başlatırsanız eminiz ki kamuoyunun da büyük desteğini alacaksınız. Hele de ölümlü trafik kazalarında verilen cezalar artık kamu vicdanını zedeliyor!
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Sayın İsmail ARTER, bu hafta içinde Lefkoşa’da düzenleyeceğiniz basın toplantısında nihai kararınızı açıklayacağınız ve bu arada şimdiye kadar açıklamadığınız bazı gerçekleri de ortaya dökeceğinizi öğrendik. Havada sanki de intikam kokuları yayılmaya başladı desenize…
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Sayın Ali KAMACIOĞLU, sanayiciler için güneş enerjisi kurma çalışmaları tüm sektörlerde büyük bir memnuniyetle karşılandı. Umarız siyasilerin verdikleri ama tutamadıkları sözlere benzemez de esnafımız biraz olsun nefes alır!
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Sayın Sıla Usar İNCİRLİ, yerel seçim çalışmalarına en hızlı aday olarak performansınız genelde beğeni alıyor. Ancak yağmurlu havada bisiklet keyfi biraz fazla sanal ve romantik bulundu, projelere ağırlık verirseniz sizin için çok daha iyi olacak gibi gözüküyor…
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Sayın Çelebi ILIK, torun geldikten sonra ayaklarınız yerden kesilmiş heyecan doruk noktadaymış. Allah analı babalı sağlık ve mutlulukla büyütsün genç çifti tebrik ederiz. İnsan dede olunca daha bonkör oluyormuş bakalım size de yansıyacak mı?
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