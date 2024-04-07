Şampiyon Melekler anısına düzenlenen “Adalet İçin Koşuyoruz” temalı maraton Gazimağusa’da koşuldu.

“Adalet İçin Koşuyoruz” maratonu, saat 07.00’de 42 kilometre koşusu ile başladı.

Koşular 42, 10, 6, 3 ve 1 kilometre olmak üzere 5 kategoride düzenlendi. Maratonun en özel koşusu “Şampiyon Melekler” adı verilen 3 kilometre koşusu oldu ve bu koşuda derecelendirme olmadı.Tüm halk bu etaba katılım için maratona davet edildi. Maraton, Dünya Atletizm Organizasyonu tarafından da resmi olarak onaylanırken, dereceye girenlere toplam 500 bin TL para ödülü dağıtılıyor.