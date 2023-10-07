Adakent Üniversitesi, Gazimağusa Ada Eğitim ve Spor Kulübü’ne anlamlı bir katkıda bulundu.

Adakent Üniversitesi, Gazimağusa Ada Eğitim ve Spor Kulübü ile okulun salon dahil tüm imkanlarını kullanabilmesi adına bir protokole imza attı.

Ada Eğitim ve Spor Kulübü yönetimi, üniversiteye yaptığı ziyarette özellikle Gazimağusa basketbolunun gelişmesi açısından bu protokolün önemine değindi.

Kulüp, Adakent Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ne ve Rektör Prof. Dr. Oytun Sözüdoğru ile yönetimine teşekkürlerini iletti.

Haber: Ergün Yahat