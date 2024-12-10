Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (ADA-SEN), bugün Gazimağusa Ehliyet Şubesi’nde tam gün grev yaptı.

Sendika Başkanı Kağan Mındıkoğlu greve ilişkin basın açıklaması yaptı.

Mındıkoğlu, grev kararının aylardır dile getirilen sorunlara çözüm üretilmemesi nedeniyle alındığını ifade etti. Mındıkoğlu, "Devletin önemli gelir kaynaklarından biri olan bu birimde personel eksikliği ve yetersiz çalışma koşullarıyla hizmet veriliyor. Vezne personeli tesisat eksikliği ile çalışmak zorunda kalıyor ve birim başında amir bulunması gerektiğini defalarca dile getirdik. Ancak atanmış amir de mevcut koşullar nedeniyle görevde kalmak istemiyor." dedi.

İskele Dairesi’nden personel eksiltmenin Gazimağusa’daki iş yükünü artırdığını belirten Mındıkoğlu, bu durumun hizmetlerin aksamasına neden olduğunu kaydetti. Sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini vurgulayan Mındıkoğlu, taleplerin karşılanmaması durumunda süresiz grev dahil tüm yasal haklarını kullanacaklarını dile getirdi.

Sendikanın talepleri arasında personel eksikliğinin giderilmesi, vezne tesisatının kurulması ve amirlik görevinin güçlendirilmesi yer alıyor.