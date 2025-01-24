Sonare Çoksesli Korolar Derneği bünyesinde çalışmalarını sürdüren Ada Işığı Çocuk Korosu ve Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu, 29 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Bursa’da Nilüfer Çocuk ve Gençlik Koroları’nın davetlisi olarak atölye çalışmaları yapacak ve konser verecek.

Antakya’dan APKORD çocuk ve gençlik korolarının da katılacağı etkinlikte, yüzlerce korist biraraya gelecek.

Geçtiğimiz yıl Ada Işığı Çocuk ve Gençlik Koroları’nın davetlisi olarak Kıbrıs’ta buluşan korolar ülkemizde de etkinlikler ve konserler düzenlemişti.

Nilüfer Çocuk ve Gençlik Koroları Şefi Suat Şahin, APKORD Koroları Şefi Sezgin Suna, Ada Işığı Çocuk ve Gençlik Koroları Şefi Erkan Dağlı yaptıkları açıklamalarda yüzlerce koristin bu yıl Bursa’da buluşacak olmasından duydukları mutluluğu dile getirirken, Şubat tatilinde olan çocuklara da güzel bir paylaşım ve motivasyon olacağını söyledi.

Ortak şarkıların da seslendirileceği konserde ‘’Cennettir Kıbrıs’ım’’ isimli çocuk şarkısı da çocuklar ve gençler tarafından hep birlikte seslendirilecek.