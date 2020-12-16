Serbest Kürsü / Levent Özadam

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Adını söylemeyen ama bir gece kulübünde yönetici olduğunu ifade eden bir kişi telefonda sordu;

Gece kulüplerinin de kapatılma kararı alınmasından sonra memnun oldunuz mu diye!

Saçma bir soruydu ve eğer karşıdaki kişinin ses tonu bu kadar yüksek olmasaydı ‘göbek attım’ diyecektim ama tansiyonu yükseltmek istemedim…

Dün yazdığımız yazının nedenini anlatmaya çalıştım!

Tabi ki tatmin olmayıp şunu sordu:

Peki ülkelerini bırakıp buraya ekmek parası için gelen kadınlar şimdi ne yapacak?

Sonra devam etti;

Onları siz besleyecek misiniz diye!

Bu tür sitemlere bir nebze hak veririm çünkü insanların canı yanınca anında savunma pozisyonu alırlar ve toplumsal değil bireysel düşünürler…

Ülkede sadece onların değil binlercesinin çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını, bir çoğunun işsiz kaldığını, sosyal patlamaların her kendini gösterebileceğini anlatmaya çalıştım!

Tabi ki tatmin olmadı, biraz da tehdit vari bir uslüpla yüzüme telefonu kapattı…

Canı sağ olsun!

Burada empati yapmaya çalışıyoruz ama artık hemen her kesimin de empati yapmak gibi bir sorumluluğu vardır…

Yaşadığımız süreç bunu gerektirir!

Toplumsal menfaatleri ön planda tutamazsak, kendi kendimizi yer bitiririz…

…

Israr ediyoruz;

Gece kulübü gibi değil sosyal mesafenin olduğu, bire bir temasların yaşandığı mekanların ilk baştan kapatılması gerekirdi!

Geç de olsa doğru bir karar üretildi…

Bu karar sadece toplumun genelinin değil orada çalışan kadınların da yararına olmuştur!

Patronlar onların üzerinden yıllardan beridir para kazanmaktadırlar, şimdi de bunu bir geri dönüşü olmalıdır…

Bu arada devlet katkısıysa devlet katkısı!

Ama öncelik patronlara düşer…

Sadece bu sektörde değil tüm sektörlerde de devletin yanında patronların sorumlulukları önceliklidir!

…

Hükümet güvenoyu almayı beklerken, yeni dönemin çok sıkıntılı olacağını kestirmek şimdiden mümkündür…

Şu anda devletten çek alan hemen herkes 13’ncü maaşa gözlerini çevirmiştir!

Haklıdırlar çünkü sistem yıllardan beridir böyle işlemiş, dolayısıyla beklentiler oluşmuştur…

13’ncü maaşlarda sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz ancak sıkıntı olursa da bu hükümetin devamı bile söz konusu olamaz!

Çünkü Ankara ile ilişkileri en güçlü hükümet modeli karşımızda durmaktadır…

Onun içindir bu maaşı hayal edenler rahat olsunlar, harcamalarını ona göre yapabilirler de asıl soru da şudur;

13’ncü maaşın yanına bile yaklaşamayan binlercesi için de bir formül var mıdır?

Hele de böyle sıkı bir dönemde iki kesim arasında derin uçurumun da arttığını hesaba katarsak, devlet çalışanları bu dönemi kayıpsız atlatırken, özelde çalışanların canı eskisinden çok daha fazla acıyacak ve bunun adına da sosyal adaletsizlik denilecektir…

Elbette ki devlet çalışanlarının yıllar önce yasalarla hak ettiği 13’ncü maaş kaldırılmasın ama durumları gerçekten de vahim ötesi olan özelde çalışanların da içinde bulundukları sıkıntılar göz önünde bulundurulmalıdır…

Böyle bir kaos ortamında bu ülke toprakları üzerinde yaşayan her kesim taşın altına elini koyup aynı oranda canı yanmazsa burada bir sakatlık var demektir!

…

Elbette yerel vakaların artışı toplum olarak hepimizi tedirgin etmektedir…

Her şeyin başı sağlık olduğuna göre, bizi ciddi ekonomik krizler beklese de adil olduğu müddetçe sağlık konusunda uzmanların aldıkları kararı sonuna kadar destekleriz!

Son kararlar bunu için fazlasıyla eleştirilmiştir…

Çünkü kiminin hayatı ve kazancı normal olarak devam edecekken bu kararlarla kimilerin de canı fazlasıyla yanacaktır!

Sırf adı değişik diye aynı sektörden bazılarına üvey evlat muamelesi yapmak bu devlete yakışmaz…

Bir çok kesimler yeni yıl nedeniyle maddi beklenti içine girerken, bir kesimin tamamen imha edilmesi ve kepenk kapatmaya zorlanmalarını bize kimse anlatamaz!

Kapanacaksak da hep birlikte kapanmalıyız…

3 ay toplum olarak kapandık, bununu bedelini gelecekte ödeyeceksek de ödeyeceğiz ama ölmedik aksine salgının önünü kestik!

Pek ala ki belki 3 ay değil ama bir iki hafta kadar toplum olarak kapanmak en azından zaman kazanmak için önemlidir…

Burada devlet de dahil hemen herkes elini taşın altına koyup aynı acıyı hissederse bize göre seferberlik gerektiren bu süreci çok daha başarılı atlatabiliriz!

MESAJ KUTUSU

Sayın Ali PİLLİ, sizin de onayladığınız meyhanelerin kapanma kararından sonra şimdi vatandaş haklı olarak kuruluş belgesinde değişiklik yaparak meyhane ibaresi yerine restoran yazdırmaya başladı. Belli ki bu konuda alınan karar çok da araştırılmadan acele olarak alınmış. Umarız bu devlet ayıbını fazla gecikmeden düzeltirsiniz!

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Sayın Ersin TATAR, makamın ilk günleri heyecanıyla eskisinden çok daha fazla açılışlara katıldığınız dikkatlerden kaçmıyor. Yerel vakaların artış gösterdiği bu dönemde biraz hız kesmekte yarar görüyoruz zira devletin başı olarak sizin de sağlığı bu toplum için çok önemlidir…

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Sayın Koral ÇAĞMAN, sizden önceki verilen sözler ve asgari ücretin ivedi olarak belirlenmesi öncelikleriniz arasında yer alıyor. Şimdi sıradan ve isteksiz bir milletvekili değil aksine bütün elini hatta kolunu taşın altına koyması gereken bir makamdasınız, çok acil icraatlara başlamanız bekleniyor…

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Sayın Erhan ARIKLI, icraat değil ama ilk açıklamalarınızı sendikalara ayırmanız nedeniyle kendinizi hedef tahtası haline getirdiğinizin farkında mısınız? Bu arada ülkeye elektriği getirip vatandaş 60 kuruşa fatura ederseniz zaten omuzlarda taşınırsınız. Ama bu konuda söylemden daha ziyade eylem ve icraatlar önemlidir…

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Sayın Ersan SANER, Başbakanlıktan sonra UBP Genel Başkanlık göreviniz de şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Tek aday olarak kurultayın yapılması hem partiniz hem de ülkemiz için daha hayırlı olacak inşallah. Bu arada üst kurulun bazı çelişkili kararlarını umarız bir kez daha değerlendirirsiniz zira ciddi bir kaos yaşanıyor…

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Sayın Bülent ARKIN, emekli müsteşarlığın yanı sıra Turizm Bakanlığında perde gerisinde önemli görevler üstleneceğinizi duyduk. Teşkilat işlerinden üstünüze olmadığını biliyoruz Fikri başkan umarız kıymetinizi bilir ve görüşlerinize önem verir…

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Sayın Kemal Deniz DANA, Şirketler Mukayyitliği artık DP’nin kurumları arasında yer aldı ama birileri bu makamda kalmanız için ciddi bir şekilde bastırıyor. Umarız tecrübe ve birikimlerinizden yararlanırlar, hayırlara vesile olsun artık!

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Sayın Orsel NEŞE, yeni hükümet döneminde herkesten daha çok hakkınız olmanıza rağmen makam talep etmeyeceğiniz ve saha mücadelesine devam edeceğiniz konuşuluyor. Geleceğin milletvekili olarak yerinde ve doğru bir karar ürettiniz, kolaylıklar dileriz…

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Sayın Hakan GÜNDÜZ, yerli üretim emanetler yerine ulaştı ama sanki de biraz eksilmiş gibi bir durum söz konusu geldi bize! Bir dahaki sefere daha emniyetli bir paket şekli seçmek şart oldu değil mi?

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Sayın İlker İPEKDAL, ülkeye de getirilmesi beklenen kovid-19 aşısı konusunda derin bir araştırma başlattığınız ve bu konuda muhalefete hazırlandığınız konuşuluyor. Böyle giderse bay muhalefet lakabıyla anılacaksınız, gazanız mübarek olsun…