Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Bölümü'nde kuvözdeki bir bebeğin ölümüyle ortaya çıkan ve 7 bebeğin etkilendiği olayla ilgili olarak hastanede Başbakan Ünal Üstel başkanlığında bir kriz masası oluşturuldu.

Acil Durum Hastanesi'nde aralarında Maliye Bakanı Özdemir Berova, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Hastane Başhekimi Dr. Erol Uçaner'in de bulunduğu yetkililer ve ada genelinden gelen doktorlarca oluşturulan kriz masası çerçevesinde çalışmalar sürdürülüyor. Hastanede CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Milletvekili Filiz Besim de bulunuyor.

Polis hastane çevresinde önlem alırken, Bakan Hakan Dinçyürek'in yaptığı açıklamaların ardından saat 18.30 itibarıyla hastane önünde bebeklerini görmek için bekleyen anne-babalar içeri alınarak detaylı bilgi verildi.

Başbakan Ünal Üstel ve ardından Başbakan Yardımcıs Fikri Ataoğlu saat 19.30 sıralarında Hastaneden ayrıldı.